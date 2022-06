Maisach hat zuhause schon fast alles verloren

Das war’s dann wohl: Rottenbuch erhöht durch Martin Zeller (9) auf 3:1. © MEtzler

Da muss am Pfingstsamstag in Rottenbuch (Anstoß 16 Uhr) schon mehr als ein kleines Fußball-Wunder her, wenn der SC Maisach zum Rückspiel um den Klassenerhalt in der Kreisliga beim Kreisklassenzweiten SG Wildsteig-Rottenbuch antritt.

Maisach – Am Mittwochabend beim ersten Aufeinandertreffen gab für die Elf von Maisachs Trainer Chris Schneider bei der 1:4-Pleite gleich in doppelter Hinsicht eine „kalte Dusche“.

Zum einen regnete es von Spielbeginn an, und ohne Schirm waren die 350 Zuschauer im ungeschützten Maisacher Grubenstadion dem Wetter völlig ausgeliefert, zum anderen geriet der SCM bereits nach vier Minuten in Rückstand. „Mit so einer schweren Hypothek in Rottenbuch anzutreten, ist schon verdammt schwer“, meinte dann nach den 90 Minuten Maisachs Coach Chris Schneider. Nach dem Spiel schwor Schneider seine Elf noch auf dem Platz ein. „Wir werden noch einmal alles versuchen und 90 Minuten alles in die Waagschale werfen.“

Maisachs ehemaliger Fußballchef Gerhard Hentschel sagte nach dem 1:4: „Eigentlich kann sich Maisach die Reise nach Rottenbuch sparen. Wenn die Mannschaft so auftritt, ist sie chancenlos.“ Aichs Schiri Sepp Kührer sah dies schon in der Halbzeit ähnlich: „Maisach kann froh sein, dass es nicht schon zur Pause 0:3 hinten lag. Mein Tipp ist 5:1 für die Gäste aus Wildsteig-Rottenbuch.“

Fast hatte er recht mit seiner Prognose. Als der SCM zum ersten vielversprechenden Angriff kam, waren bereits 30 Minuten gespielt und dann stand Immanuel Hartmann im Abseits. Gleich zu Beginn des Spiels unterlief Nico Riedl ein schwerer Fehler, als er über den Ball säbelte. Roman Trainer ließ sich die Chance nicht entgehen und die Gäste führten 1:0.

Das Unheil nahm seinen Lauf für die Schneider-Elf, die viel zu langsam von hinten heraus agierte. Fabian Maier läutete mit dem 0:2 die Maisacher Pleite ein. Hoffnung kam jedoch auf, als Stefan Wörl einen flachen Pass vor das Gästetor brachte und Trainerbruder Markus Schneider den 1:2-Anschlusstreffer erzielte.

Die zweiten 45 Minuten zählten allerdings noch keine Minute, da schlug der Kreisklassen-Aufsteiger aus dem Weilheimer-Schongauer Landkreis erneut zu. Gedanklich wohl noch beim Pausentee, erhöhten die Gäste vom Anstoß weg durch Martin Zeller auf 3:1.

Ein Aufbäumen war bei den Maisachern nicht zu erkennen. Den Todesstoß versetzte die Spielgemeinschaft den Maisachern zehn Minuten vor Schluss mit dem 4:1 durch Klaus Uhlschmied. Am Ende eine auch in der Höhe verdiente Niederlage des Kreisligisten, der sich bei seinem Keeper Leonhard Spicker bedanken konnte, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. (DIETER METZLER)