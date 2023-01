SV Mammendorf lädt zum Turnier in der Halle

Von: Dieter Metzler

Alexander Bayer, Trainer des SC Olching II, ist Titelverteidiger. © Verein

Seit 1985 veranstaltet der SV Mammendorf ein Fußball-Hallenturnier am Drei-Königstag. Hieß es früher der Uhren-Zauser-Pokal, so wird seit einigen Jahren um den Wanderpokal der Stadtwerke Fürstenfeldbruck gekämpft.

Mammendorf – Nach zweijähriger Corona-Zwangspause gehen ab Freitagmittag acht Mannschaften, eingeteilt in zwei Gruppen, an den Start. Gespielt wird aber nicht im Futsal-Modus, sondern die Vereine bevorzugen nach wie vor bei Privatturnieren den Hallenkick nach den früheren Regeln mit Rundumbande.

Titelverteidiger des Wanderpokals ist die Landesliga-Reserve des SC Olching mit Trainer Alexander Bayer. Der Kreisklassist hatte im Januar 2020 im Finale den Favoriten aus Günzlhofen besiegt. Los geht’s am Freitag um 12 Uhr mit dem Spiel zwischen dem SV Mammendorf und dem SV Adelshofen. Gegen 15 Uhr wird die Vorrunde beendet sein, bevor in einer KO-Runde die Platzierungsspiele beginnen. Nach einer Zwischenrunde beginnen die Halbfinalspiele, dann die Platzierungsspiele; das Finale steigt gegen 18.15 Uhr. In der Gruppe A spielen SV Mammendorf, SpVgg Wildenroth, FC Alte Heide, SV Adelshofen; in der Gruppe B spielen VSST Günzlhofen, SC Olching, RW Überacker, TSV West.