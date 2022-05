Dreikampf um die Relegation: Bernbeuern, Mammendorf und Maisach müssen noch zittern

Wie vernagelt waren zuletzt die Tore bei der Partie zwischen dem VSST Günzlhofen (grünes Trikot) und SC Maisach. Beide Keeper hielten ihren Kasten sauber. © Peter Weber

In der Kreisliga 2 ist nur noch die Abstiegsrelegation umkämpft. Drei Teams mit jeweils 25 Punkten hoffen am letzten Spieltag auf den Klassenerhalt.

Landkreis – Bereits vor den letzten 90 Minuten sind in der Kreisliga die Entscheidungen um den Direktauf- und -abstieg gefallen. Der VSST Günzlhofen verlässt nach nur einer Spielzeit die Liga nach oben, der TSV Moorenweis muss wieder zurück in die Kreisklasse. Spannend ist aber noch der Dreikampf um das rettende Ufer. Die Ausgangslage: Der TSV Bernbeuren, der SC Maisach und der SV Mammendorf haben allesamt 25 Punkte auf der Habenseite.

Die besten Chancen auf den Klassenerhalt hat Bernbeuren, die mit einem Sieg in Moorenweis gerettet wären. Maisach und Mammendorf müssen ihrerseits ihre Partien gegen Oberweikertshofen II und in Altenstadt gewinnen und auf Moorenweiser Schützenhilfe hoffen. Sowohl Maisachs Trainer Christian Schneider als auch sein Mammendorfer Kollege Felix Mayer geben sich kämpferisch vor dem finalen Ligaspiel. „Wir müssen unseren Job erfüllen“, sagte Mayer. Schneider sprach davon, dass „wir unsere Hausaufgaben machen müssen.“ Die üblichen Floskeln vor entscheidenden Spielen.

Wahrscheinlich wird auch wieder neben dem Spielfeld die Liveticker-App glühen. Beide Trainer wollen aber frühestens nach dem eigenen Spiel das Handy zücken. Das Zünglein an der Abstiegsrelegations-Waage spielt dabei ausgerechnet der bereits als Absteiger feststehende TSV Moorenweis, der den TSV Bernbeuren empfängt. Sind auch nach dem Spieltag alle drei Teams punktgleich, würde eine Sondertabelle gebildet. In dieser würde der SV Mammendorf als lachender Dritter den Klassenerhalt sicher haben. Patzt Bernbeuren und gewinnen Maisach und Mammendorf, wäre Mammendorf gerettet. Die geringsten Chancen haben die Maisacher, die gewinnen und auf Patzer von Mammendorf und Bernbeuren hoffen müssen. Spannung ist auf jeden Fall geboten. Alle Partien beginnen, wie am letzten Spieltag üblich, zeitgleich am Sonntag um 15 Uhr. (Dirk Schiffner)