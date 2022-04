Mammendorf: Nach Niederlage gegen Peiting - SV bleibt weiter gefährdet

Der SV Mammendorf überzeugt, verliert aber trotzdem. © Anton Fasching

Für den SV Mammendorf spitzt sich die Lage immer mehr zu. Nach der Niederlage gegen Peiting beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur noch einen Punkt.

Mammendorf – Der SV Mammendorf tritt im Kampf um den Klassenerhalt weiter auf der Stelle. Am Mittwoch mussten sich die Schwarz-Gelben dem TSV Peiting 2:3 (1:1) geschlagen geben. Bitter: Der Siegtreffer für den Tabellen-Zweiten fiel nicht nur in der zweiten Minute der Nachspielzeit, ihm haftete auch noch der Makel der Abseitsstellung an.

In der Tabelle verharrt der SVM nach zuletzt fünf sieglosen Partien auf dem elften Platz. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt vier Spieltage vor dem Saisonende ein mickriges Pünktchen.

„Wenn wir in den kommenden Spielen an die heutige Leistung anknüpfen können, werden wir noch die nötigen Punkte holen“, gibt sich Coach Felix Mayer optimistisch und kämpferisch zugleich. In den nächsten beiden Partien geht es gegen Moorenweis und Landsberg, die hinter dem SV stehen.

Der SVM war trotz des frühen Rückstands das spielbestimmende Team. Kurz vor der Pause glich Johannes Eberle zum 1:1 aus (44.). In der zweiten Spielhälfte sahen die 50 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Per Elfer brachte Marko Bosnjak Mammendorf in Führung (73.), doch zwei später Treffer von Nicols Haser (86.) und Matthias Lotter (92.) stürzte den SVM ins Tal der Tränen. (Dirk Schiffner)