Moorenweis trotzt dem Favoriten Peiting ein Remis ab

Im Hinspiel verloren die in grünen Trikots spielenden Moorenweiser gegen Peiting. © Ralf Ruder

Vor dem Spiel hatte man sich beim TSV Moorenweis sicherlich nicht sonderlich viel ausgerechnet, schließlich hieß der Gegner TSV Peiting. Doch gegen den Spitzenreiter der Kreisliga 2 erkämpfte sich das Schlusslicht ein torloses 0:0-Unentschieden.

Moorenweis – Nach den turbulenten 90 Minuten freute sich der Moorenweiser Coach Patrick Kohlmeier, dass wir „den Matchplan gut umgesetzt haben.“ Der besagte, dass man dem Spitzenreiter das Spiel überlassen und selbst aus einer kontrollierten Defensive agieren wollte. Und diese Taktik ging voll auf.

Über die gesamten 90 Minuten hatten die Kohlmeier-Schützlinge sogar die größeren Tormöglichkeiten der Partie. Peiting kam allenfalls zu Halbchancen aus der zweiten Reihe. TSV-Keeper Andreas Pauker verlebte daher gegen den großen Favoriten einen fast schon geruhsamen Abend.

In der Tabelle zieren die Moorenweiser weiterhin das Tabellenende. Also gibt es noch viel zu tun, wenn der Klassenerhalt geschafft werden soll. „Am Montag ist dann ein Punkt zu wenig“, kündigt Trainer Kohlmeier an. Dann geht’s zum Drittletzten Jahn Landsberg. (Dirk Schiffner)