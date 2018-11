Mayr fliegt: Wildenroth in Unterzahl zum Kantersieg gegen Geiselbullach

Ralf Looschen führte seine Elf mit zwei Toren zum Heimerfolg in Unterzahl.

Looschen feiert Doppelpack

In der Rückrunde scheint der Knoten bei den Wildenrothern endlich geplatzt zu sein. Nach dem Sieg gegen Germering gewannen sie nun auch in Geiselbullach – und das mit einem Mann weniger: Bereits in der 23. Minute hatte Julian Mayr die Ampelkarte kassiert.

Dank Treffern von Maximilian Bergmann und Ralf Looschen führten die Gäste da bereits mit 2:0. „Ein Platzverweis schweißt oft noch mehr zusammen“, sagte SpVgg-Sprecher Jürgen Throm. So auch seine Wildenrother: Dreimal trafen sie in Unterzahl durch Alexander Watzke, Vitus Batzer und erneut Looschen. Die TSV-Treffer von Lukas Bründl und Florian Dieing fielen nicht mehr ins Gewicht.





TSV Geiselbullach - SpVgg Wildenroth 2:5 (1:4)