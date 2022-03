Ex-Pipinsried-Spieler sitzt heute im Bundestag - „Das würde den 3. Weltkrieg auslösen“

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Michael Schrodi spielte einst für den FC Pipinsried. Heute sitzt er im Bundestag. © IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de

Michael Schrodi kommt aus dem Amateurfußball. Heute ist er Bundestagsabgeordneter. Seine Liebe zur schönsten Nebensache der Welt ist aber nach wie vor vorhanden.

Berlin/Dachau - „Du brauchst eine gewisse Ausdauer und ohne Teamplay geht es auch nicht. Von daher gibt es schon Werte, die einem helfen“, sagt Michael Schrodi. Der 44-Jährige sitzt heute als SPD-Politiker im Bundestag.

In seinen jüngeren Jahren stand Schrodi noch bis zur Bayernliga auf Bayerns Amateur-Fußballplätzen. Trotz Angeboten aus der 3. Liga entschied er sich dagegen, es im Profifußball zu versuchen: „Es gab Anfragen, aber damals war ich noch in der Ausbildung und sehr heimatverwurzelt. Deswegen habe ich den Schritt nie gewagt. Ein paar meiner Gegen- oder Mitspieler, wie Marcel Schäfer, Cacau oder Gerhard Tremmel, haben es hingegen geschafft.“

Michael Schrodi: Gründung der Bundestagslöwen

Schrodi schlug einen anderen beruflichen Weg ein. Über die Jugendorganisation der SPD, Gemeinderat, Kreistag schaffte es der Gröbenzeller 2017 in den Deutschen Bundestag. 2021 wurde er für seinen Wahlkreis Dachau/Fürstenfeldbruck wieder gewählt.

Geholfen habe ihm bei seiner politischen Karriere der Fußball allemal. „Dadurch, dass ich beim FC Pipinsried und beim SC Fürstenfeldbruck, den damals quasi größten Vereinen meines Wahlkreises, gespielt habe, konnte ich natürlich unzählige Kontakte knüpfen. Sie wissen gar nicht, wie oft ich noch heute auf damals angesprochen werde“, sagt Schrodi.

Auch wenn der aktive Fußball irgendwann nicht mehr mit der Politik zu vereinbaren war, ist der zweifache Familienvater seinem Hobby treu geblieben. Vor zwei Wochen gründete er die „Bundestagslöwen“, einen Fanclub „der allen Fans des TSV 1860 im Bundestag eine Heimat gibt.“

Michael Schrodi erlebte Selenskyj-Rede live

Der Zeitpunkt der Gründung sei trotz des Krieges in der Ukraine nicht unbedacht gewählt worden: „Das wird man nie komplett trennen können. Der Fußball und Sport allgemein kann aber auch in so einer Situation Verantwortung übernehmen. Das sieht man auch daran, wie zum Beispiel der TSV 1860 seit dem Kriegsausbruch mit dem Thema umgegangen ist.“

Als Bundestagsabgeordneter war Schrodi auch anwesend als der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, dem Bundestag live zugeschaltet wurde. „Natürlich ist das beängstigend. Das ist eine ganz neue Situation für uns alle. Wir alle haben so einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Europa noch nie erlebt“, sagt der SPD-Politiker.

„Fußball ist immer auch politisch.“

Auch zu möglichen Sanktionen gegenüber Russland äußert der Finanzexperte. „Wir können einiges tun, aber nicht alles, was sich der ukrainische Präsident wünscht. Wenn die NATO nämlich militärisch eingreifen würde, bedeutet das den 3. Weltkrieg. Trotzdem versuchen wir alles, jenseits von einem militärischen Eingreifen, um helfen zu können. Gerade im Finanzbereich können wir einiges machen. Wir werden sehen, ob wir nicht sogar in den nächsten Wochen den russischen Staatsbankrott erleben“, erklärt Schrodi.

Auch zu seinem Parteikollegen und Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat der Politiker eine klare Meinung: „Ein Ex-Kanzler muss Verantwortung für seine Handlungen übernehmen. Ich würde erwarten, dass er seine Aufgaben bei Gazprom und anderen Unternehmen einstellen sollte.“ Gleichzeitig lobt Schrodi den Umgang von Schalke 04 mit der Thematik (Schalke hatte Gazprom als Hauptsponsor gekündigt) und gibt gleichzeitig zu Bedenken, dass man „generell im Fußball schauen sollte, wo das Geld herkommt.“ Denn für den Hobbykicker und Politiker steht fest: „Fußball ist immer auch politisch.“ (kk) *merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA