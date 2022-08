Moorenweis mit Arbeitssieg: Minimalaufwand für maximale Punkteausbeute

Einen Tick durchsetzungsfähiger waren am Ende die Kicker vom gastgebenden TSV Moorenweis (rote Spielkleidung). © Peter Weber

Der Saisonsstart des Kreisliga-Absteigers TSV Moorenweis beginnt mit einem Arbeitssieg gegen den FC Emmering.

Moorenweis – Der Saisonstart von Absteiger TSV Moorenweis ist geglückt. Dank des Treffers von Elias Dietrich in der 74. Minute gelang der zweite 1:0-Erfolg der noch jungen Runde und der Idealstart mit sechs Punkten.

TSV Moorenweis: „Wir haben schon alles reinwerfen müssen“

Dass der Erfolg nicht nur recht unspektakulär daherkam, sondern auch ein hartes Stück Arbeit war, räumte TSV-Trainer Sascha Stensinski nach dem Schlusspfiff ein. „Wir haben schon alles reinwerfen müssen“, sagte er. Insbesondere den laufstarken Offensivblock lobte der Moorenweiser Coach. Das sei aber bei der sehr offenen Spielweise des TSV auch notwendig, erklärte Stensinsik. In der ersten Halbzeit trug das allerdings dazu bei, dass sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten. Zwar legten die 22 Spieler ein großes Laufpensum vor, das aber im Verhältnis wenig Ertrag und kaum nennenswerte Chancen einbrachte. Jedenfalls waren sowohl der Moorenweiser Keeper Andreas Pauker wie sein Emmeringer Gegenüber Christoph Vogel kaum gefordert.

So blieb die auffälligste Szene des ersten Durchgang einem Akteur vorbehalten, der mit seinem Amt eigentlich eher die unauffällige Rolle auf dem Spielfeld einnehmen sollte. Schiedsrichter Önder Kücük zitierte einen Emmeringer Spieler aus ungefähr 40 Metern zu sich, um ihm weithin hörbar mitzuteilen, dass er die Ansagen treffe. Mit Kücüks Wiederanpfiff wurde die Partie deutlich munterer. Emmerings Lisander Kajtazi prüfte die Reaktionsschnelligkeit des Moorenweiser Keepers Pauker. Auf der Gegenseite rutschte ein Querschläger eines FCE-Abwehrspielers knapp über die Querlatte des eigenen Tores.

FC Emmering: „Es hat noch ein kleines Stück gefehlt“

Das torlose Unentschieden rückte trotzdem immer mehr in Bereich des Wahrscheinlichen, auch wenn die Spielanlage der Gastgeber ein wenig reifer wirkte. Was Emmerings Daniel Stapfer dazu veranlasste, nicht von einem typischen Remisspiel zu sprechen. „Auf Grund der zweiten Halbzeit geht die Niederlage schon so in Ordnung“, so der Emmeringer Coach.

Nur in den letzten zehn Minuten habe sich sein Team so richtig gewehrt. Was sich unter anderem mit einem strammen Schuss von Kristian Paluca zeigte. „Es hat noch ein kleines Stück gefehlt“, kommentierte Stapfer den Ausgang. Sein Team sei nicht so weit weg vom TSV Moorenweis. Doch der sei abgezockter gewesen. Allerdings hält man in Emmering am Ziel fest, das Meisterrunde heißt. „Wir wollen uns bis zum Schluss mit den Besten messen“, zeigte sich Stapfer kämpferisch. HANS KÜRZL