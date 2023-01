Goalgetter Miralem Brkic wechselt zum SC Fürstenfeldbruck: Kreuzbandriss führte fast zu Karriereende

Gut geknipst

Dass er einen echten Torriecher hat, das hat Miralem Brkic in den vergangenen Jahren mehr als nur eine Saison lang unter Beweis gestellt.

Fürstenfeldbruck – Seine torgefährlichste Zeit erlebte der 23-jährige Stürmer allerdings zuletzt beim BVTA Fürstenfeldbruck, für den er in 23 Partien ganze 40 Mal traf. Ab dem Frühjahr wird er für den Lokalrivalen SC Fürstenfeldbruck auflaufen.

Was er mit seinem neuen Verein erreichen will, erzählt Brkic im Interview.

Wie erklären Sie sich, dass es gerade für Sie so gut läuft?

Eigentlich wollte ich nach meinem Kreuzbandriss ganz aufhören mit dem Fußball spielen. Doch ein guter Freund vom BVTA Fürstenfeldbruck hat mich zum Weiterspielen überredet. Dass ich nach acht Monaten Verletzungspause an Treffsicherheit nichts verloren habe, das freut mich besonders.

An welches Ihrer Tore erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Gut in Erinnerung habe ich das Spiel in Gernlinden, wo ich beim 4:1-Sieg alle vier Treffer erzielt habe.

Wie sieht Ihr persönliches Traumtor aus, das Sie erst noch schießen wollen?

Da ich in der Winterpause zum Kreisligisten SC Fürstenfeldbruck gewechselt bin, wünsche ich mir, dass ich den entscheidenden Treffer zum Klassenerhalt erziele. Am liebsten ein Freistoßtor ins Kreuzeck.

Was haben Sie sich für die Frühjahrsrunde vorgenommen?

Dem SC Fürstenfeldbruck helfen, in der Kreisliga zu bleiben, um dann in der neuen Saison in die Bezirksliga aufzusteigen und auch dort mit meinen 23 Jahren meine Torjägerqualitäten unter Beweis zu stellen.

Interview: Dieter Metzler

Die Serie

„Gut geknipst“ haben eine ganze Reihe von Torjägern in der Herbstrunde. Diejenigen, die sogar zweistellig getroffen haben, stellt das Tagblatt in loser Reihenfolge vor.