Mit Feldspieler im Tor: TSV West unterliegt Gautinger SC knapp

Torwart Denny Rosic sieht Rot

Die Rote Karte, die Torwart Denny Rosic nach einem verunglückten, aber rüde wirkenden Abwehraktion in der 53. Minuten vom Moorenweiser Schiedsrichter Fabian Porsche kassiert hatte, war so etwas wie ein Genickbrecher für die schon fest gegen den Abstieg spielenden Brucker.

Für ihn musste über 30 Minuten Feldspieler Mikail Örcen zwischen die Pfosten. Die Brucker gingen zwar früh in Führung, als Spielertrainer Thomas Stehle den nach einjährigerKarrierepause reaktivierten Torjäger Robert Weidel – er war zuletzt beim SV Germering gemeldet – in Szene setzte. Doch Gautings Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Die Gäste drehten unter tatkräftiger Mithilfe des zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Platz stehenden Rosic sowie der WestAbwehr das Spiel nach Toren in der 22. und 64. Minute. Zwar egalisierte West-Oldie Norbert Wagner noch einmal das Ergebnis (69.). Doch ein abseitsverdächtiges Tor (76.) brachte die Gäste dann endgültig auf die Siegerstraße.