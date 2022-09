Nach 45 Minuten war die Partie entschieden

Wenig Raum ließen die in blau spielenden Oberweikertshofener ihren Gegnern. © weber

Von einer phänomenalen ersten Halbzeit schwärmte Weikertshofens Trainer Dominik Sammer, als seine Elf den TSV Weißenburg mit 4:1-Toren aus dem Waldstadion geschossen hatte.

Oberweikertshofen – Den Grundstein für den vierten und bisher höchsten Saisonsieg vor 120 Zuschauern legte die Sammer-Elf in den ersten 45 Minuten. Mit dem Erfolg sicherte sich der Aufsteiger aus Weikertshofen seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

„Die Mannschaft hat nach der Niederlage in Gersthofen heute Reaktion gezeigt“, meinte dazu auch der Sportliche Leiter Uli Bergmann nach dem Spiel. „Von Beginn an waren die Spieler engagiert. Heute haben wir ein ganz anderes Gesicht der Mannschaft gesehen. Wenn sie so jede Woche auftritt, ist mir für die Zukunft nicht bange.“ Selbst für das Schiri-Gespann um Martina Bachmann (Putzbrunn) hatte Bergmann lobende Worte übrig: „Sie haben eine tadellose Leistung abgeliefert.“

In die Karten spielte dem SCO die schnelle Führung (4.) durch Fabio Gonschior. Bevor Yenal Strauß auf Zuspiel von Maximilian Schuch auf 2:0 erhöhte (19.), bewahrte Lukas Schneider Weikertshofen vor dem Ausgleich, als er einen Weißenburger Freistoß entschärfte. Wohl eine Vorentscheidung brachte nach einem Foul an Dominik Widemann der von Schuch zum 3:0 (25.) sicher verwandelte Strafstoß. Und als dann noch vor der Pause nach einem Schuch-Freistoß Widemann mit seinem vierten Saisontor gar auf 4:0 erhöhte, war die Begegnung bereits nach 45 Minuten entschieden.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit brachte SCO-Trainer Sammer fünf frische Kräfte, was allerdings dem Spielfluss des SCO schadete. Weißenburg versuchte dagegen mit mehr Aggressivität zum Erfolg zu kommen, während die SCO-Kicker auch angesichts der deutlichen Führung den Ball nicht mehr bis zur letzten Konsequenz spielten. Nach einem Foulspiel des bereits mit der gelben Karte vorbelasteten Florian Tremmel schickte die Unparteiische den Weikertshofener Spieler für zehn Minuten vom Feld. Den anschließenden Freistoß zirkelte Tom Vierke (79.) zum Ehrentreffer der Gäste ins Kreuzeck des SCO-Kastens. DIETER METZLER