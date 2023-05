SC Oberweikertshofen: Coach Dominik Sammer vor letztem Spiel

Von: Dieter Metzler

Ein letztes Mal an der Seitenlinie: Dominik Sammer. © Verein

Ein letztes Mal steht der scheidende Cheftrainer der Weikertshofener, Dominik Sammer, an der Seitenlinie. Er betreut den SCO zum Saisonausklang gegen den Mitaufsteiger TSV Hollenbach, der es nicht geschafft hat, die Liga zu halten.

Oberweikertshofen – „Meine Mannschaft hat noch einmal einen 100-prozentigen Dominik Sammer verdient“, sagt der 25-jährige Coach der Weikertshofener, der vor dem Spiel von Präsident Sepp Kraut für insgesamt vier Jahre beim SCO verabschiedet wird. „Meinen Jungs wünsche ich nur das Allerbeste für ihre Zukunft“, fällt Sammer der Abschied sichtlich schwer. „Ich werde sie immer in meinem Herzen haben.“

Seinem Nachfolger Pablo Pigl wünscht Sammer einen guten Start und eine tolle Zeit, die er mit der Mannschaft definitiv haben werde. Bei den Weikertshofener Fans, den Sponsoren und dem Umfeld bedankt er sich für vier wunderbare Jahre.

Gegen Hollenbach möchte Sammer zum Abschluss der Saison den Lauf, den die Mannschaft derzeit mit fünf Siegen in Serie hat, mit einem weiteren Erfolg krönen. Eine Saison mit einem Sieg zu beenden ist für die Stimmung der Abschlussparty, die unmittelbar nach dem Schlusspfiff im Vereinsheim über die Bühne geht, besser. Es sei schon eine verrückte Saison gewesen, sagt Abteilungsleiter Uli Bergmann. So denkt er beispielsweise an das Hinspiel in Hollenbach, als man 3:1 siegte durch drei Tore von Elias Eck, der sozusagen als „Ersatzstürmer“ zum Einsatz kam.

Aber auch die jahresübergreifende Durststrecke von sechs Niederlagen in Serie, die doch sehr an den Nerven zerrte. Nicht auszudenken, wo die Mannschaft stehen würde, wenn es diese Durststrecke nicht gegeben hätte. Neben Cheftrainer Dominik Sammer werden am Samstag auch noch die Spieler Yenal Strauß und Adnan Muminovic verabschiedet.