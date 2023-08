Neuanfang in der A-Klasse: Der SC Olching II setzt auf junge Spieler und bewährten Trainer

Von: Thomas Benedikt

Der Blick beim SC Olching II geht nach vorne. Allerdings ohne Gerald Schöffberger (vorne). Der Defensivspieler schloss sich dem Kreisligisten SC Maisach an. Foto: Peter Weber © Peter Weber

Der Abstieg in die A-Klasse soll für den SC Olching II nur ein Ausrutscher bleiben. Mit einem jungen Team soll der Wiederaufstieg realisiert werden.

Olching – „Das Ziel ist schon, dass wir wieder hoch kommen“, sagt Abteilungsleiter Peter Helfer. Zumal die zweite Garde auch als Unterbau und Sprungbrett für die Landesliga-Mannschaft dienen soll. Wobei Helfer auch klar sagt: „Ob ein Jugendspieler in der A-Klasse oder Kreisklasse den Sprung zu den Erwachsenen macht, ist eigentlich egal.“

Von diesen Jungen wird es zur neuen Saison einige geben. Der Kader der Olchinger hat sich im Vergleich zur Abstiegssaison durchaus verändert – wenn auch nicht ganz so gravierend, wie zunächst vermutet. „Einige Spieler, die schon ihren Wechsel angekündigt hatten, sind dann doch geblieben“, so Helfer. Geblieben ist auch Trainer Alexander Bayer. Er soll die junge Mannschaft auch eine Liga tiefer weiterentwickeln und im Idealfall in die Kreisklasse zurückführen. „Er macht eine tolle Arbeit und hat unser vollstes Vertrauen“, sagt Helfer.

Ex-Trainer Alexander Englisch zieht sich aus privaten Gründen zurück

Den Abstieg in der Vorsaison bekam Bayer nur zur Hälfte mit. Im Winter hatte er das Team von Alexander Englisch übernommen, der sich aus privaten Gründen von der Aufgabe zurückgezogen hatte. Zu dem Zeitpunkt stand bereits fest, dass es für die Amperstädter nur noch um den Klassenerhalt gehen würde. Als Tabellenletzter mit gerade einmal einem Sieg aus zwölf Partien standen die Olchinger als Teilnehmer der Abstiegsrunde im Frühjahr fest.

Und dort hätte der SCO beinahe zumindest eine weitere Chance auf den Klassenerhalt in Form der Relegation geschafft. Dazu wäre ein Sieg am letzten Spieltag gegen den souveränen Tabellenführer VfL Egenburg nötig gewesen. Und trotz der vermeintlich aussichtslosen Aufgabe sah es zwischenzeitlich so aus, als könnte der Dreier gelingen. Gegen den haushohen Favoriten führten die Olchinger durch ein Tor von Michael Angermaier – jetzt beim TSV Geiselbullach – bis zur 75. Minute mit 1:0. Die Relegation schien möglich. Doch dann brachen die Amperstädter ein. Drei Gegentore in der Schlussviertelstunde besiegelten den Abstieg in die A-Klasse. Am Ende fehlten drei Punkte auf den Relegationsplatz.

Besonders bitter für die Olchinger: Diese drei Punkte hatten sie eigentlich bereits mit einem 1:0-Sieg gegen den TSV Pentenried eingefahren. Doch weil Siegtorschütze und Landesliga-Spieler Gottfried Agbavon nicht hätte eingesetzt werden dürfen, wurde die Partie vom Sportgericht mit 2:0 für Pentenried gewertet. (Thomas Benedikt)