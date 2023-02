Neuzugang Nummer fünf für den SC Fürstenfeldbruck kommt aus der Bezirksliga

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Cyril Toungwa Mepa wechselt vom SV Aubing zum SCF. © Fupa

Kurz bevor der SC Fürstenfeldbruck in die heiße Vorbereitungsphase für die Abstiegsrunde gestartet ist, hat er noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Fürstenfeldbruck – Cyril Toungwa Mepa wird die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu verstärken. Der 20-Jährige ist bereits die fünfte Neuverpflichtung des SC Fürstenfeldbruck in der Winterpause.

Der Mittelfeldspieler kommt vom Bezirksligisten SV Aubing. Zum Zug kam der Neuzugang bislang aber vor allem in der zweiten Mannschaft der Aubinger. In der Herbstrunde lief Cyril Toungwa Mepa sechs Mal in der A-Klasse auf und bereitete dabei vier Tore vor. Seinen einzigen Kurzeinsatz in der Bezirksliga hatte der Mittelfeldmann im Mai des vergangenen Jahres, als er 13 Minuten vor Abpfiff gegen den MTV Berg eingewechselt wurde. (ben)