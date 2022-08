Neuzugang trifft doppelt und rettet zumindest einen Punkt

Oberweikertshofen spielt stark und unentschieden

Von Dieter Metzler

Im Duell der Aufsteiger trennten sich am Samstagnachmittag vor 250 Zuschauern der VfL Kaufering und der SC Oberweikertshofen 2:2-Unentschieden.

Weikertshofens Trainer Dominik Sammer sprach nach den 90 Minuten vom bisher stärksten Auftritt seiner Elf in dieser Saison. „Wir waren gegen starke Gastgeber immer am Drücker, sehr dominant und hätten das Spiel auch gewinnen können.“

SCO-Neuzugang Dominik Widemann, der mit seinem ersten Tor gegen Mering endlich seine Ladehemmungen abgelegt hat, erzielte diesmal gleich beide Treffer für die Weikertshofener. Bereits nach vier Minuten war er mit einem Heber über den Kauferinger Torhüter Michael Wölfl erfolgreich. Die Freude über die Führung währte allerdings nur ganze zwei Minuten, dann traf VfL-Stürmer Marcel Lex nach einer Ecke per Kopf zum 1:1. Als „Kacktor“ bezeichnete Sammer den 2:1-Führungstreffer wenige Sekunden vor der Pause – SCO-Keeper Adrian Wolf war ein 30-Meter-Flachschuss durch die Hände gerutscht. „Das kann passieren“, nahm Sammer seinen Torhüter in Schutz. „Wichtig war, dass die Mannschaft ruhig geblieben ist.“

Führung wäre möglich gewesen

„Wir hätten einerseits mit 1:3 in Rückstand geraten können, andererseits aber auch nach dem 1:1-Ausgleich mit 2:1 in Führung gehen können“, meinte der Sportliche Leiter des SCO, Uli Bergmann. Er spielte da auf eine Szene zu Beginn der zweiten Halbzeit an, als Neuzugang Elias Eck für den geschlagenen Wolf den Ball auf der Torlinie klärte.

Andererseits hatte Maxi Schuch noch in der ersten Halbzeit bei einem Freistoß mit Windunterstützung den VfL-Schlussmann zu einer Glanzparade gezwungen, als der den Ball gerade noch über die Querlatte zur Ecke klären konnte.

Ausgleich in letzter Minute

Ein glückliches Händchen bewies der Weikertshofener Trainer mit der Einwechselung von Christian Mühlberger, der mit einem Geistesblitz den 2:2-Ausgleich durch Widemann einleitete. Der Torvorbereiter durfte dann den Platz wieder vorzeitig räumen, weil er noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Nach dem Widemann zunächst mit einer hundertprozentigen Chance am Torhüter scheiterte, legte er beim Ausgleich seinen ganzen Frust in den Schuss.