Oberweikertshofen atmet auf: SCO siegt nach Trainerwechsel erstmals

So ganz hat es nicht gereicht, aber der TSV Eintracht Karlsfeld bleibt als Zweiter dem Spitzenreiter TSV Schwabmünchen auf den Fersen.

München – Der Wechsel von der Landesliga Südost in die Südwest-Staffel war sicher ein Risiko, aber könnte zur Erfolgsstory werden. „Die meisten Gegner in der Südost-Liga haben uns gekannt“, erklärte Karlsfelds Fußball-Chef Michael Lang: „Es ist ein wenig Neuland – da können wir positiv überraschen.“

Klappt es diesmal mit dem angestrebten Aufstieg in die Bayernliga? „Es war zuletzt immer knapp. In der Corona-Zeit sind wir sogar nur an einem Quotienten gescheitert. Jetzt würden wir die Chance wahrnehmen“, betont Lang, der aber den Druck von der Mannschaft nehmen möchte: „Bei uns würde sich auch in der Bayernliga nichts ändern. Wir sind nicht bereit, finanzielle Risiken einzugehen.“

Am Ende der Englischen Woche musste sich das Team von Trainer Ugur Alkan gegen den TSV Bobingen allerdings mit einem 1:1 zufriedengeben. Christoph Traub hatte die Heimelf in Führung gebracht (67.). Gegen den Tabellenletzten gingen danach die Kräfte aus – Sandro Burghard sorgte für späten Jubel beim Gast aus Schwaben (84.). „Wir haben noch am Dienstag gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching mit 5:2 gewonnen. Deshalb ist das Unentschieden gegen Bobingen zwar ärgerlich, aber es wirft uns nicht zurück“, betont der Karlsfelder Fußball-Boss.

SC Oberweikertshofen siegt spät gegen FV Illertissen

Auf den katastrophalen Start des SC Oberweikertshofen reagierte Manager Ulrich Bergmann nach nur fünf Spieltagen und machte über Nacht Guido Kandziora zum Nachfolger von Pablo Pigl. Unter dem einst in Landsberg und Schwabmünchen tätigen Trainer gab es endlich das große Aufatmen. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen den FV Illertissen konnte das Team aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck die Rote Laterne abgeben. Die Treffer beim ersten Dreier erzielten am sechsten Spieltag Alexander Greif (80.) und Ex-Profi Dominik Widemann in der 90. Minute. (Klaus Kirschner)