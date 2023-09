Oberweikertshofen düpiert den großen Favoriten

Von: Dieter Metzler

Zum Haare raufen: Oberweikertshofens Kicker (in blauen Trikots) hatten die Vorentscheidung auf dem Fuß, doch am Ende brachte die Mannschaft die knappe Führung gegen Schwabmünchen über die Zeit. © Peter Weber

Achtungserfolg für den SC Oberweikertshofen: Die Mannschaft steigert sich nach schwachem Saisonstart und stellt Tabellenführer Schwabmünchen ein Bein.

Oberweikertshofen – Mit einem Sieg über den Tabellenführer TSV Schwabmünchen konnte man beim SC Oberweikertshofen aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs nicht unbedingt rechnen. Zumal sich die Schwaben in den vergangenen Begegnungen in glänzender Verfassung präsentiert und an die Tabellenspitze vorgearbeitet hatten. So gesehen stellt der 1:0-Sieg des SCO am Samstagnachmittag im Waldstadion schon eine kleine Überraschung da. Den goldenen Treffer erzielte Fabio Meikis, nachdem er zuvor zweimal dazu beste Gelegenheiten ungenutzt gelassen hatte.

Letztlich war es über die gesamten 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg für Oberweikertshofen, wie Abteilungsleiter Uli Bergmann bilanzierte. „Große Torchancen hatte Schwabmünchen nicht wirklich, und für die Halbchancen hat man ja schließlich auch noch einen Torhüter“, meinte Bergmann. Er freute sich, dass die Mannschaft so langsam dorthin kommt, wo sie seiner Meinung nach hingehört: ins Mittelfeld der Liga und auch einige Plätze höher.

Trotz der tropischen Sommertemperaturen legte die Elf von Trainer Guido Kandziora ein höllisches Tempo vor und setzte den Tabellenführer schwer unter Druck. In dieser Phase des Spiels hätte der SCO frühzeitig in Führung gehen können. Meikis und Neuzugang Anes Osmanoski vergaben gute Tormöglichkeiten. Schließlich war Meikis bei seiner dritten Chance erfolgreich und erzielte die zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Führung für Weikertshofen.

Dennoch stellte Cheftrainer Kandziora einige Stafetten fest, die seine Spieler hätten besser machen können. „Das haben wir in der Pause angesprochen“, so Kandziora. Die Mannschaft ging nach seiner Ansprache mit dem Ziel auf den Platz, mit einem weiteren Treffer für eine Vorentscheidung zu sorgen. Die hätte Moritz Leibelt auch erzielen können, um das Spiel zu beruhigen. Doch er verfehlte.

Nun sah sich Weikertshofen starkem Druck ausgesetzt. „Wir sind defensiv gut gestanden“, lobte Kandziora nicht nur seine Abwehr. Ausschlagend für den Sieg war für den SCO-Trainer letztlich auch, dass die Spieler, die von der Bank kamen, erneut richtig stark waren, auch wenn man am Ende Glück hatte bei einem Pfostenschuss der Schwabmünchner.

Noch verharrt Weikertshofen zwar auf dem 13. Platz, dem ersten gesicherten Platz in der Liga, aber mit dem dritten Sieg in Folge hat man sich weiter Luft im Tabellenkeller verschaffen können.