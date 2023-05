Oberweikertshofen kehrt in die Liga-Erfolgsspur zurück

Von: Dieter Metzler

Die Memminger Spieler (rotes Trikots) hatten meist das Nachsehen: Der SC Oberweikertshofen besiegte die Allgäuer mit 4.1. Foto: Peter Weber © Peter Weber

Oberweikertshofen – Wenigstens im Ligabetrieb gibt sich der SC Oberweikertshofen keine Blöße. Nach dem unrühmlichen Ausscheiden im Sparkassen-Halbfinale gegen den VSST Günzlhofen fand die Mannschaft von Trainer Dominik Sammer am Samstag im drittletzten Pflichtspiel gegen die Bayernliga-Reserve aus Memmingen wieder zu alter Stärke zurück.

Starke Leistung

Mit den zuletzt im Ligabetrieb eingetüteten drei Siegen in Serie zeigte die Sammer-Elf vor 190 Zuschauern im Waldstadion eine spielerisch starke Leistung und fertigte die Elf von Memmingens Coach Besim Miroci mit einem am Ende auch in der Höhe verdienten 4:1-Sieg ab. Beide Mannschaften haben bereits den Klassenerhalt geschafft.

Die Gäste aus dem Allgäu haben stark begonnen und sind verdient nach 18 Minuten durch Jonas Kaufmann mit 1:0 in Führung gegangen. Mit einem überlegten Schrägschuss vom Strafraumeck ins lange Toreck gelang Kapitän Ali Greif zehn Minuten später der 1:1-Ausgleich.

Führung nach einer Ecke

Die 2:1-Führung erzielte Dominik Widemann mit seinem zwölften Saisontreffer, als er nach einem Eckstoß von Maxi Schuch aus 22 Metern abzog und der Ball ins linke Toreck einschlug. Und noch vor der Halbzeitpause sollte eine Vorentscheidung fallen. Schuch zog aus 18 Metern ab, das Leder touchierte den linken Innenpfosten und schlug unerreichbar für Memmingens Schlussmann Niklas Schröder ein. Yenal Strauß hatte nach einer Flanke von Kilian Lachmayr gar noch das 4:1 auf dem Fuß.

Glück stand dem SCO zu Beginn der zweiten 45 Minuten zur Seite, als eine Flanke von Memmingens Torschütze Kaufmann überraschend am Pfosten landete. Torhüter Lukas Schneider hätte das Nachsehen gehabt. In der Folgezeit hätten die eingewechselten Dominik Danowski und Fabio Meikis das Ergebnis höher schrauben können. Mehrmals erhielten die Spieler Szenenapplaus. Das 4:1 durch den ebenfalls eingewechselten Elias Eck fiel in der 86. Minute.

Memmingen war überfordert

„In der zweiten Halbzeit merkte man, dass die junge Memminger Mannschaft doch ein wenig überfordert war“, meinte Abteilungsleiter Uli Bergmann. „Meine Mannschaft hat nach dem Rückstand eine tolle Moral bewiesen“, freute sich Trainer Sammer.