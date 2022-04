Personalmangel: Oberweikertshofens Reserve lässt die Jugend ran

SCO-Trainer Dominik Sammer verstärkt den Kader mit U19-Spielern. © Privat

Bestenfalls sechs Punkte möchte Dominik Sammer nach Ostern im Punktenest seines SC Oberweikertshofen II haben. Am Ostermontag, 15 Uhr, steht für die Bezirksliga-Reserve das Lokalderby beim SV Mammendorf an, 48 Stunden zuvor das Nachholspiel beim TSV Utting.

Oberweikertshofen/Mammendorf – Das Spiel in Mammendorf ist für Sammer der Höhepunkt. Der 24-jährige Coach, der nach der Saison die erste Garde des SCO übernehmen wird, muss in beiden Partien auf seine verletzten Spielführer Christoph Hainzinger und Rico Lampl verzichten. Daneben fehlen fünf weitere Akteure. Doch in Weikertshofen macht man seit einiger Zeit aus der Not eine Tugend. Daher fragte U21-Trainer Sammer bei U19-Coach Sammer an und der Kader für die beiden Oster-Spiele war aufgefüllt. „Wir werden mit viel Jugendlichkeit agieren.“

Den bevorstehenden Weggang verdrängt Sammer. „Der Fokus liegt auf den Aufgaben.“ Derzeit hat der SCO 27 Punkte, das kurzzeitige Ziel steht bei 30 Zählern. „Das sollte zum Klassenerhalt reichen.“

Die Gastgeber aus Mammendorf sind nach zuletzt zwei Niederlagen mit 22 Zählern bis auf den viertletzten Platz zurückgefallen. Der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt noch drei Punkte. (Dirk Schiffner)