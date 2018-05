Oberweikertshofen lässt sich „Zeit mit Neuverpflichtungen“

Spieler bieten sich bei Bergmann an

von Andreas Daschner schließen

Oberweikertshofen - Wird es am Ende Platz fünf, Platz zehn, oder doch irgendwas dazwischen - das ist die einzige noch offene sportliche Frage beim SC Oberweikertshofen.

Beantwortet wird sie am Samstag nach dem Spiel in Kaufbeuren sein. Anpfiff ist um 14 Uhr. Als Minimalziel gibt Manager Uli Bergmann Rang acht aus und glaubt, dass dafür ein Punkt reichen würde. Allerdings könnte Trainer Sven Kresin am letzten Spieltag auf den einen oder anderen Aktiven aus seinem Kader verzichten müssen. „Wir haben viele Verletzte bei unserer Reserve, darum kann es sein, dass wir dort Spieler aus der Ersten brauchen“, sagt Bergmann. Wer die letzte noch offene Mittelfeldstelle in der kommenden Saison besetzen wird, steht indessen noch nicht fest. „Wir lassen uns Zeit mit der Verpflichtung“, sagt Bergmann. Offenbar ist der SCO in Spielerkreisen wieder eine gute Adresse. Denn laut dem Manager hätten sich mehrere Spieler angetragen. Eine Entscheidung soll aber erst in rund 14 Tagen fallen. „Zum Trainingsauftakt am 11. Juni werden wir vollzählig sein“, sagt Bergmann.