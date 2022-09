FUSSBALL-LANDESLIGA - Auswärtssieg in Sonthofen

Von Dieter Metzler schließen

Oberweikertshofen mausert sich zum Favoritenschreck. Nach Gilching besiegte das Team jetzt auch Sonthofen.

Oberweikertshofen – Beflügelt vom 4:0-Derbysieg über den TSV Gilching befindet sich Oberweikertshofen weiter auf der Überholspur. Auch beim hohen Favoriten in Sonthofen ließ sich die Mannschaft von Trainer Dominik Sammer nicht aufhalten. Am 13. Spieltag gelang den Weikertshofenern mit einem auch in der Höhe verdienten 3:1-Sieg der erste Auswärts-Dreier.

„Wir hatten Glück und mit Adrian Wolf einen überragenden Torwart zwischen den Pfosten. Er war der große Rückhalt“, berichtete Sammer über einen 90-minütigen offenen Schlagabtausch und führte an: „Dabei haben wir heute nicht unbedingt das beste Spiel abgeliefert.“

Sonthofen schießt ein Eigentor

Die 1:0-Führung des SCO durch ein Eigentor von Sonthofens Patrick Littig, der mit einem Kopfball nach einem Freistoß von Maximilian Schuch unglücklich ins eigene Tor traf (36.), stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Die Gastgeber waren der Führung eigentlich näher, wenngleich auch Dominik Widemann eine Riesenchance für den SCO hatte (8.).

„Unsere Abwehr stand bombenfest“, berichtete Uli Bergmann, der Sportliche Leiter des SCO. Er erinnerte aber auch an eine alte Fußball-Weisheit: Wenn man solche Chancen liegen lässt, dann rächt sich das. Yenal Strauß hätte gar das 2:0 erzielen können, nachdem er den Torhüter ausgespielt hatte. Sonthofens Kapitän Manuel Wiedemann rettete auf der Torlinie. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel dann doch noch der verdiente 1:1-Ausgleich für Sonthofen.

Maxi Schuch entscheidet das Spiel

Der erneut in bestechender Form aufspielende Maxi Schuch, der schon am 1:0 beteiligt war, sorgte nach einer Stunde für die Vorentscheidung. Er zog von der Mittellinie aus los, tanzte seinen Gegenspieler aus und überwand mit einem Flachschuss den Sonthofener Schlussmann. Kurz darauf erhielt der eingewechselte Leonardo Di Pasquale die Chance, alles klar zu machen. Er wurde von Widemann bestens angespielt, vergab aber.

In der Schluss-Viertelstunde stemmte sich Sonthofen gegen die drohende Niederlage, biss sich aber an Torhüter Wolf die Zähne aus. Zweimal klärte Kapitän Alex Greif, und als bei Sonthofen selbst der Torhüter mitstürmte, machte Valentin Hüber mit einem Schuss aus 40 Metern ins leere Tor den Sack endgültig zu. DIETER METZLER