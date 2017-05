Oberweikertshofen vs. Olching: Derby nur ein Knallfrosch

von Redaktion Fürstenfeldbruck schließen

Oberweikertshofen / Olching – Der Derbyknaller mutierte diesmal eher zu einem kleinen Knallfrosch: Das torlose Remis zwischen den beiden SCOs des Landkreises diente den Oberweikertshofenern zumindest noch für ein paar Erkenntnisse für die anstehende Relegation.

Für die Olchinger war es ein Abschiedsspiel für Trainer Peter Held, der den Posten des Vizepräsidenten übernimmt. Und für die Zuschauer war es eine Partie mit wenigen Aufregern. Oberweikertshofens Coach Thomas Griesgraber gestand ein, dass ihn und seinen Trainerkollegen Carsten Teschke vor dem Relegationsstart am Vatertag noch einiges an Arbeit erwartet. „Wir müssen vor allem gezielter nach vorne arbeiten“, sagte er. Leicht sei das aber nicht, zumal dem Trainerteam nur eine Rumpftruppe zur Verfügung steht.

Doch Neuzugänge sollen Besserung bringen (siehe nebenstehender Artikel). Einen positiven Aspekt hat der Weikertshofener Trainer aber ausgemacht: „Die Mannschaft hat die Vorgabe erfüllt, zu Null zu spielen.“ Dass das gelang, verdankten die Hausherren aber auch dem Aluminium ihres auf der Ostseite des Platzes gelegenen Tores. Auf dieses spielten die Olchinger in der ersten Halbzeit. Özkan Kochan und Marco Bläser scheiterten in den ersten 45 Minuten jeweils an der Latte. Die Weikertshofener hatten ihrerseits nach der Pause zwei gute Möglichkeiten. Aber Mehmet Ayvaz verfehlte das Ziel alleine vor Olchings Keeper Stefan Held und Assad Nouhoum segelte nach einer Ecke am Fünf-Meter- Raum knapp am Ball vorbei. „Für die Zuschauer hätten wir auch 2:2 spielen können“, sagte Olchings Coach Peter Held.

An der fehlenden Konsequenz vor dem Tor habe man gesehen, dass es für beide Teams um nichts mehr ging. Ansonsten attestierte der scheidende Coach der Partie ein „technisch schlechtes Niveau“.

Oberweikertshofen: Brunner, Tremmel, Nouhoum, Greif, Fries, Herger (72. Retzep), Schuch, Kanca, Ricter, Ayvaz, Friedl.

Olching: Held, Ezberci, Dag, Schöler, Paula, Fuchs (55. Kopyciok), Kochan (61. Mitschke), Obermeier, Zeisberger (46. Niehaus), Bläser, Dehmel. Zuschauer: 320. Schiedsrichter: Birkmeir (Rohrenfels). Gelbe Karten: Ezberci, Fuchs.

Quelle: fussball-vorort.de