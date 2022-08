Oberweikertshofen spielt im Aufsteiger-Duell nur Unentscheiden

Kommt hier einen Schritt zu spät: Oberweikertshofens Maxi Schuch (r.). © DIETER METZLER

Ein Punkt gegen Mitaufsteiger Erkheim: Mehr war nicht drin für den SC Oberweikertshofen.

Oberweikertshofen – Nach drei Siegen im heimischen Waldstadion erhielt die weiße Heimweste des SC Oberweikertshofen am verregneten Samstag einen ersten kleinen Fleck. Die Elf von Trainer Dominik Sammer kam gegen den Mitaufsteiger TV Erkheim nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Mit einem Sieg hätte der SCO auf den dritten Tabellenplatz vorrücken können.

Eigentlich hätten die Weikertshofener vor dem Tabellenschlusslicht hinreichend gewarnt sein müssen. Schließlich hatten die Gäste vor einer Woche gegen Olching einen 0:2-Rückstand wettgemacht und mit einem 3:3 den ersten Saisonpunkt geholt. In einer intensiven Begegnung geriet die Sammer-Elf aber zunächst sogar in Rückstand. Zum Glück konnte der SCO eine zehnminütige Zeitstrafe der Gäste zum 1:1-Ausgleich durch Yenal Strauß nutzen.

Fahrlässiger Umgang mit den Chancen

In den ersten 45 Minuten gingen die Weikertshofener allerdings sehr fahrlässig mit ihren vielen Chancen um. „Wir müssen zur Pause 3:0, 4:0 führen“, bemängelte Sammer die Unkonzentriertheiten seiner Stürmer im Abschluss. Sehr zu seinem Ärger spielte dann auch noch Schiedsrichter Florian Garr (Wendelskirchen) nicht mit, als kurz vor der Pause Maxi Schuch nach einem Traumpass von Dominik Danowski auf und davonzog und mit einer klaren Notbremse am Torschuss gehindert wurde.

Statt Strafstoß und Roter Karte für den Erkheimer Spieler, winkte der Referee nur ab und ließ das Spiel weiterlaufen. „Das war mehr als bitter“, so Sammer, der sich echauffierte und sich deshalb vom Unparteiischen einiges anzuhören hatte.

Verdienter Ausgleich

Auch in den zweiten 45 Minuten hatte der SCO mehr Spielanteile und rannte gegen das Gästetor an. Nach einem Konter der Erkheimer gab es aber die kalte Dusche für die Weikertshofener. Mit einem satten Schuss aus spitzem Winkel überwand Manuel Merk SCO-Schlussmann Adrian Wolf. Zum Glück erkannte der Referee einen zweiten Treffer der Erkheimer dann wegen eines vorausgegangenen Handspiels nicht an.

Schließlich wurde aber der Einsatz der Weikertshofener mit dem mehr als verdienten 1:1-Ausgleich durch Yenal Strauß belohnt, als sich die Gäste eine Zeitstrafe eingefangen hatten. „Wenn wir die Ansprüche haben, die wir haben, dann musst du aber das Spiel einfach gewinnen“, sagte ein enttäuschter Dominik Sammer.