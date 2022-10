Oberweikertshofen trotz dem Favoriten einen Punkt ab

LANDESLIGA - SCO-Trainer Sammer mit Unentschieden gegen Kempten zufrieden

Von Dieter Metzler schließen

Oberweikertshofen – Der SC Oberweikertshofen hat zwar nur Unentschieden gespielt. Trainer Dominik Sammer war vom Spiel seiner Mannschaft dennoch begeistert.

Der SC Oberweikertshofen rang vor 200 Zuschauern dem Tabellendritten FC Kempten aufgrund einer starken zweiten Halbzeit am Ende ein verdientes 2:2 ab. „Es war ein phänomenales Spiel“, schwärmte SCO-Trainer Dominik Sammer nach den 90 Minuten von der Begegnung. „Die ersten 45 Minuten gehörten Kempten, da hatten wir Schwierigkeiten in der Zuteilung, aber die zweiten 45 Minuten gehörten uns. Deshalb geht das Remis am Ende auch in Ordnung.“

Das Spiel zählte noch keine Minute, da rissen die Weikertshofener Spieler die Arme hoch. Die Allgäuer Gäste hatten noch nicht einen Ballkontakt, da zappelte das Spielgerät zur schnellsten Führung in dieser Saison für den SCO im gegnerischen Netz. Mit einem Flachschuss aus halbrechter Position überwand Lukas Kopyciok den Kemptener Schlussmann Yannick Rakiecki.

Gäste blieben unbeeindruckt

Die Gäste zeigten sich von dem frühen Rückstand wenig beeindruckt. Sie brachten die teilweise noch unorganisierte Hintermannschaft der Weikertshofener gehörig durcheinander. Beim 1:1-Ausgleich (16.) durch Thilo Wilke standen allerdings sowohl der Schütze als zwei weitere Kemptener im klaren Abseits.

Vergab Phillip Simon freistehend anschließend einen Kopfball zum 2:1 für Kempten, so krachte auf der anderen Seite ein Schuss von Alex Greif an die Querlatte des Kemptener Gehäuses. Den Abpraller setzte Kopyciok mit dem Kopf neben das Tor. Dann aber fiel doch noch das 2:1 für die Gäste durch Simon, als der SCO den Ball nicht aus der Gefahrenzone herausbrachte.

Gastgeber drehen auf

Nach dem Seitenwechsel drehte Weikertshofen auf. Jetzt war die Sammer-Elf am Drücker und schnürte die Kemptener in der eigenen Hälfte ein. Die Gäste-Abwehr geriet gehörig ins Schwimmen. Einen Aufreger gab es, als Schiedsrichter Maximilian Winkler (Augsburg) den Weikertshofenern einen Strafstoß verweigerte, nachdem Dominik Danowski die Beine weggezogen wurden.

Die Allgäuer tauchten nun nur noch sporadisch vor dem Weikertshofener Tor auf. Die Abwehr stand aber stabil. Der verdiente 2:2-Ausgleich fiel nach einer Ecke. Dominik Wiedemann köpfte unhaltbar ein.