Rückenwind aus den letzten Vorbereitungsspielen für Oberweikertshofen und Unterpfaffenhofen

Von: Dieter Metzler

Mit dem Spiel seiner Mannschaft war Oberweikertshofens Trainer Dominik Sammer zufrieden. © Dieter Metzler

Dem grausigen Wetter zum Trotz haben die Landes- und Bezirksligisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck am Wochenende noch einmal ihre Form getestet.

Landkreis – Der Start der Rückrunde steht bevor. Der SC Oberweikertshofen und der SC Unterpfaffenhofen kommen mit einem guten Gefühl aus ihren letzten Vorbereitungsspielen.

SCO-Trainer Dominik Sammer: „Der Rückrundenauftakt kann kommen“

SC Oberweikertshofen - TuS Holzkirchen – Nur 2:2-Unentschieden trennte sich der SC Oberweikertshofen am Samstag auf dem Kunstrasenplatz des TSV West gegen den TuS Holzkirchen. Dorthin hatte der Landesligist kurzfristig den letzten Test vor dem Rückrundenstart am kommenden Samstag in Weikertshofen gegen den FC Ehekirchen (Anstoß 16 Uhr) verlegt. Glück hatte die Elf von Trainer Dominik Sammer nach einem Lattenknaller, dass sie nicht frühzeitig in Rückstand geriet. Fabian Friedl erzielte im Anschluss an einen Eckball mit dem Kopf das 1:0 (21.), kurz nach dem Wiederanpfiff konnte Holzkirchen per Elfmeter zum 1:1 ausgleichen. Kilian Lachmayr brachte den SCO erneut in Front (65.), doch in der Nachspielzeit musste Weikertshofen den 2:2-Ausgleich noch hinnehmen, nachdem zuvor Yenal Strauß und Leonardo Di Pasquale versäumten, für eine Vorentscheidung zu sorgen. „Der Rückrundenauftakt kann kommen“, zog Trainer Sammer ein Fazit. „Wir haben große Fortschritte gemacht in der Vorbereitung, konnten uns leider nicht immer mit einem Sieg belohnen. In Testspielen sind die Ergebnisse aber zweitrangig. Wichtig war für mich, die Art und Weise unseres Spiels. Und heute gegen Holzkirchen war es richtig gut.“

Unterpfaffenhofens Testsieg wird von Verletzungssorgen überschattet

SC Unterpfaffenhofen - SC Weßling – Mi einem ungefährdeten 5:0-Sieg über den Kreisligisten SC Weßling beendete der SC Unterpfaffenhofen seine Testspielserie. Allerdings benötigten die mit Ersatz spielenden Upfer Buam einen Elfmeter kurz vor der Halbzeitpause, um in Führung zu gehen. In den zweiten 45 Minuten lief der Ball dann in den Reihen des SCU. Nach dem Wiederanpfiff traf Weßlings Mark Nahrstedt ins eigene Tor zum 2:0 für den SCU, und spätestens nach dem 3:0, erneut durch Wanderer, war die Partie entschieden. Sandro Perez mit einem direkten Freistoß und Co-Trainer Pierre König sorgten für den auch in der Höhe verdienten Sieg.

„Es ist halt schade, dass wir wieder mit so vielen Verletzten zu kämpfen haben“, meinte Sportdirektor Jürgen Kapfer. Gegen Weßling standen Trainer Simon gerade einmal zwölf Spieler zur Verfügung. „Die haben ihre Sache aber hervorragend gemacht.“ (Dieter Metzler)