Oberweikertshofen zeigt sich unbeeindruckt von Trainer-Abschied

Von: Dieter Metzler

Dass Dominik Sammer bald nicht mehr ihr Trainer ist, beeinflusste die Weikertshofener auf dem Feld nicht. © FuPa/Dieter Metzler

Anfang der Woche hatten die Spieler des SC Oberweikertshofen erfahren, dass ihr Trainer Dominik Sammer zum Saisonende weggeht. Davon zeigten sie sich unbeeindruckt und setzten ihre Siegesserie fort.

Oberweikertshofen – Am vorletzten Spieltag kehrte die Mannschaft mit einem souveränen 4:1-Sieg aus Kempten zurück. Nach dem fünften Sieg in Serie kletterte Weikertshofen auf den fünften Tabellenplatz.

150 Zuschauer verfolgten im Illerstadion das Spiel zwischen dem Tabellenzehnten und den Gästen aus dem Brucker Landkreis. Die 1:0-Führung durch Weikertshofens Maxi Schuch nach 25 Minuten war aufgrund der spielerischen Überlegenheit des SCO hochverdient. „Kempten fand quasi nicht statt“, berichtete Abteilungsleiter Uli Bergmann. Dominik Widemann hatte sich das Leder am Mittelkreis erkämpft, den Ball auf Schuch geschlagen, und der zog auf und davon, umspielte den Kemptener Schlussmann Manuel Mang und netzte trocken ein.

Ein Freistoß (35.), indirekt ausgeführt und unglücklich abgefälscht, erwischte Weikertshofens Torhüter Lukas Schneider auf dem falschen Fuß und es hieß 1:1 durch Simon Kolb. Die Chance, noch vor der Pause erneut in Führung zu gehen, vergab Fabian Friedl. Er scheiterte mit einem an Widemann verursachten Foul-Elfer an Mang.

Cleverer machte es Widemann zwei Minuten nach dem Seitenwechsel. Auf Zuspiel von Friedl erzielte er mit einem Schuss ins lange Eck seinen 14. Saisontreffer. Auch wenn die Gastgeber zu der einen oder anderen Chance kamen, beherrschte Weikertshofen das Geschehen auf dem Feld deutlich. Mit dem Tor zum 3:1 durch Valentin Hüber war das Spiel neun Minuten vor Schluss entschieden. Der für Schuch eingewechselte Leonardo Di Pasquale traf in der Nachspielzeit noch zum 4:1, womit der Stürmer dem SCO das gleiche Ergebnis wie vor einer Woche gegen Memmingen II bescherte.

„Ein verdienter Sieg einer sehr engagiert auftretenden SCO-Elf“, lobte Bergmann. Auch der scheidende Trainer sprach von einem starken Auswärtsauftritt seiner Mannschaft. „Die Mannschaft hat eine klare Reaktion gezeigt.“ (dm)