Oberweikertshofens Trainer Günter Bayer hört zum Saisonende auf: „Ich will mehr auf mich schauen“

Ein Nachfolger steht noch nicht fest

Von Andreas Daschner schließen

Der SC Oberweikertshofen wird sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen müssen. Günter Bayer will seine Karriere beenden.

Oberweikertshofen – Bayer hatte seinen Rücktritt bereits auf seinem Trainer-Blog im Internet angedeutet. Nun kam die Bestätigung des SCO. Nach 37 Jahren ununterbrochenem Engagement als Trainer beende der bald 69-Jährige seine Laufbahn, heißt es in der Erklärung des Dorfklubs. In dieser langen Zeit trainierte Bayer zehn Vereine, stand weit über 1000 Mal als Coach an der Seitenlinie und feierte mit dem zweimaligen Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokals mit Aindling seine wohl größten Erfolge. Dazu kommen die Deutsche Amateurmeisterschaft und sieben Aufstiege. Einen achten wünscht sich der Kaufbeurer mit dem SCO.

„Das wäre ein schöner Abschluss“, sagt der Übungsleiter, den zuletzt auch gesundheitliche Probleme plagten. „Momentan geht’s mir gut, aber ich will ein bisschen mehr auf mich schauen“, sagt Bayer, der mit dem SCO auf Platz zwei in der Bezirksliga steht. Wenn er sich im Fußball noch einmal engagiere, „dann sicher heimatnäher, mit etwas weniger Aufwand und vielleicht als Berater in zweiter Reihe“.

Einen Nachfolger kann der SCO noch nicht präsentieren. Laut Bergmann („Das ist noch zu frisch“) beginnen die Gespräche jetzt erst. Dass mit Dominik Sammer von der SCO-Reserve eine interne Lösung kommt, sei auch eine Möglichkeit: „Er ist ein Ansprechpartner für uns.“ (Andreas Daschner)