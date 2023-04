Oberweikertshofens Trainer und Mannschaft raufen sich zusammen

Von: Dieter Metzler

Dominik Sammer fordert 120 Prozent Kampfgeist. © Merkur

Nach einer Serie von sechs Niederlage in Serie hat der SC Oberweikersthofen gegen den TV Erkheim (4:1) und den TSV Gersthofen (3:0) gewonnen. Daher schöpfen sie Selbstvertrauen.

Oberweikertshofen – Mit einem weiteren Erfolg beim Tabellennachbarn TSV 1860 Weißenburg könnte die Elf von Cheftrainer Dominik Sammer am Karsamstag, Anstoß 13 Uhr, weiter Boden gut machen auf dem Weg zum sicheren Klassenerhalt und Weißenburg zugleich in der Tabelle überholen. Die Nachholbegegnung gegen den SV Mering, die ursprünglich für Ostermontag angesetzt war, wurde nochmals auf diesen Mittwoch, 18.30 Uhr in Friedberg, verschoben.

An das Hinspiel Anfang September gegen Weißenburg haben die Weikertshofener Kicker – zumindest an die ersten 45 Minuten – nur beste Erinnerungen. Bis zur Halbzeitpause war die Begegnung durch die Tore von Fabio Gonschior, Yenal Strauß, Maximilian Schuch und Dominik Widemann quasi entschieden. Aber der SCO muss wachsam sein, denn die Elf von Weißenburgs Trainer Markus Vierke hat zuletzt beim 3:1 den Siegeszug des SC Olching gestoppt. „Wir wollen den Schwung mitnehmen und nicht nachlassen“, sagte Sportlicher Leiter Uli Bergmann. Er hofft daher auf einen weiteren Erfolg seiner Elf.

Nach dem Krisengipfel unlängst, zunächst mit der Mannschaft und dann mit dem Trainerduo, ist sich Bergmann sicher, dass beide Seiten begriffen haben, wohin die Wege führen sollen. Man werde kein Spiel in der Landesliga gewinnen können, so Trainer Sammer, wenn man nicht 120 Prozent auf dem Platz gibt. „Mentalität schlägt Qualität“, sagt der Cheftrainer. „Wir wollen erstmals in der Saison drei Spiele am Stück gewinnen. Das wird sehr schwer, aber wir werden alles daransetzen.“ Zur Unterstützung der Mannschaft durch die Fans setzt der Verein einen Bus ein. Abfahrt ist bereits um 10 Uhr an der Vereinsgaststätte.