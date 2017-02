Obweikertshofen schießt sich für Rückrunde warm

"Froh, dass es endlich in der Liga losgeht"

SC Oberweikertshofen - Die Generalprobe für den Rückrundenstart in die Landesliga am kommenden Sonntag in Kissing ist dem SC Oberweikertshofen zumindest vom Ergebnis her geglückt.

Beim Kreisligisten VfL Ecknach taten sich die Weikertshofener aber lange Zeit schwer. „Die erste Halbzeit war ein müder Kick“, sagte SCO-Manager Uli Bergmann. Für Stimmung sorgte lediglich das 1:0 durch Nickoy Ricter, der nach einer knappen Viertelstunde per Seitfallzieher traf.

Nach einer guten Stunde musste SCO-Keeper Stefan Brunner die Führung mit einer Glanzparade festhalten, ehe Kristijan Cabraja mit seinem Treffer zum 2:0 den SCO endgültig in Schwung brachte. Am Ende erhöhten Peter Herger und Christian Mühlberger mit zwei Freistößen die Führung. Nach acht Testspielen mit nur einer Niederlage ist Bergmann „froh, dass es endlich in der Liga losgeht“.

Text: Andreas Daschner

Quelle: fussball-vorort.de