Kreis Zugspitze: Offensiv-Spektakel im Toto-Pokal - 25 Tore in nur drei Partien

Teilen

Ihre Ballkünste zeigten die Kicker des BVTA (Fürstenfeldbruck (in Rot) und des FC Emmering. © Peter Weber

Der Toto-Pokal hat seine erste Überraschung. Während Geiselbullach und Emmering ihrer Favoritenrolle gerecht werden, scheiden die Upfer Buam aus.

Landkreis – Drei Tor-Festivals bekamen die Fußball-Fans in der 3. Runde des Toto-Pokals zu sehen. Weniger als sieben Treffer fielen in keiner der drei Partien mit Landkreis-Beteiligung.

Geiselbullach braucht etwas, um in Fahrt zu kommen

SpVgg Wildenroth - TSV Geiselbullach 4:7 (2:1) – In der torreichsten Partie platzte beim TSV Geiselbullach erst in den zweiten 45 Minuten der Knoten. „Wir sind zwar gut ins Spiel gekommen, haben aber zunächst keine Tore gemacht“, sagt TSV-Trainer Stefan Held. Anders die Gastgeber. Zweimal tauchten sie vor TSV-Keeper Korbinian Risse auf und zweimal klingelte es: Jens Szymon Portka und Timo Ritter per Elfmeter. Jens Bürger hatte den TSV mit 1:0 in Führung geschossen. Mit einem Doppelschlag von Christoph Kunz und Dennis Probst drehte der TSV die Partie. Felix Thurner, Lukas Bründl und Maximilian Lutter erhöhten auf 6:2. Zwar verkürzte die SpVgg durch Johannes Grotz und Timo Ritter, aber den Schlusspunkt zum 7:4 setzte Kunz. Fazit von Held: „Wir müssen unsere Defensivarbeit bis zum Saisonstart noch verbessern. Vier Gegentore sind zu viel.“

Gröbenzell gelingt Überraschung gegen Unterpfaffenhofen

SC Gröbenzell - SC Unterpfaffenhofen 5:2 (1:2) – Zunächst schien die Begegnung den erwarteten Verlauf zu nehmen, als Unterpfaffenhofen durch Karl Sdzuy in Führung ging (2.). Auch als die Gastgeber durch Maximilian Öttle ausglichen, beunruhigte das im Lager der Upfer Buam kaum jemanden, zumal Florian Grasl wenig später die erneute Führung für den SCU besorgte. Aber: „Im zweiten Durchgang haben wir völlig den Faden verloren“, sagt Sportdirektor Jürgen Kapfer. Trainer Franco Simon wechselte fleißig durch und betrachtete das Pokalspiel als letzten Test für den Saisonstart am Samstag. „Letztlich haben wir uns das Ausscheiden aus dem Pokalwettbewerb selbst zuzuschreiben“, so Kapfer. Tobias Wiesmayer traf zum 2:2, den Rest besorgten Lysander Weiß, Andreas Groß per Elfmeter und Philipp Schmid.

Emmering zieht souverän in nächste Runde ein

FC Emmering - BVTA FFB 5:2 (3:0) – Nach dem Überraschungssieg der Brucker Türken vor einer Woche in Aich war der A-Klassist mit seinem Latein in Emmering bereits nach 45 Minuten am Ende. FCE-Coach Daniel Stapfer berichtet von einer überragenden ersten Halbzeit seiner Elf, in der Sebastian Wilhelm, Lennard Haberer und Julien Berger mit drei Treffern den Grundstein für den Sieg legten. „Zu diesem Zeitpunkt hätten wir auch locker höher führen können“, sagt Stapfer. Der BVTA witterte noch eine Chance, als Batuhan Acar kurz nach dem Wiederanpfiff der Anschlusstreffer gelang. Nach dem 4:1 durch Emmerings Dani Samir war der Pokalfight aber entschieden, auch wenn Miralem Brkic die Brucker nochmals auf 4:2 heranbrachte. Maximilian Theobald markierte schließlich den 5:2-Endstand. (Dieter Metzler)