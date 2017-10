Olching bildet das Schlusslicht bei der Heimbilanz

Casola will nichts von Heimkomplex wissen

von Hans Kürzl schließen

Zu Heimspielen kommen Olchings Spieler meist mit dem eigenen Auto. Doch angesichts der bisherigen Ausbeute vor eigener Kulisse haben beobachtende Haudegen aus alten Bezirksliga-Zeiten wie Stephan Steinbeißer schon recht humorvolle Vorschläge entwickelt:

„Vielleicht sollte sich die Mannschaft in den Bus setzen und ein paar Runden durch die Stadt drehen.“ Denn Olchings Bilanz im eigenen Amperstadion ist mit nur einem Sieg und fünf Niederlagen so katastrophal, dass die Elf in dieser Statistik das Schlusslicht der Liga bildet. Seit dem 2:1 gegen Aystetten am 5. August warten die Olchinger auf einen Erfolg vor heimischer Kulisse. Die Fans reagierten darauf. Nur mehr 100 wollten zuletzt den Kick gegen Spitzenreiter Nördlingen verfolgen. In der Vorsaison waren das oft dreimal so viele.

Das Wort vom Heimkomplex ist für Trainer Dario Casola trotzdem tabu. Er will dieses Gefühl erst gar nicht entstehen lassen. „Wir müssen die Stärke, die wir auswärts entwickeln, nach Hause mitnehmen.“ Eine Vorstellung wie die der zweiten Halbzeit zuletzt beim 1:0 in Bad Grönenbach sei da schon ein Maßstab.

Quelle: fussball-vorort.de