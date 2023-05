Olching feiert den Klassenerhalt in der Landesliga

Von: Thomas Benedikt

Jubel in der Kabine: Die Männer des SC Olching feiern den Klassenerhalt. © Merkur

Riesenjubel beim SC Olching: Dank eines 1:0-Sieges beim Tabellenletzten und einem Patzer von Mering ist der Klassenerhalt in der Landesliga jetzt sicher.

Olching – Wenn die Landesliga-Saison ein Wettrennen wäre, der SC Olching wäre in den vergangenen Wochen in Trippelschritten gen Ziellinie gekrochen – nur um jetzt am vorletzten Spieltag einen großen Satz ins Ziel zu machen. Nicht nur erledigten die Amperstädter ihre Hausaufgaben und schlugen den Tabellenletzten TSV Hollenbach mit 1:0 (0:0). Weil auch die Konkurrenten aus Mering patzten, beträgt der Abstand auf die Relegationsplätze nun ganze acht Punkte. Der Klassenerhalt ist damit sicher.

„Ich bin einfach nur erleichtert und stolz auf die Mannschaft“, meinte SCO-Trainer Martin Buch nach den aufreibenden 90 Minuten in Hollenbach. „Die Mentalität der Jungs war überragend.“ Diese Nervenstärke war auch dringend nötig, denn lange Zeit wollte einfach kein Treffer fallen. Sechs, sieben Dinger hätte man machen können, so der Olchinger Cheftrainer. Aber der Ball ging einfach nicht ins Netz. „Das wirst du wahnsinnig“, schilderte Buch seine Gemütslage während der Partie. „Wir haben super gespielt, hatten mehr Spielanteile. Aber am Ende hat uns manchmal die Zielstrebigkeit gefehlt.“

Die Hollenbacher erwiesen sich als der erwartet unangenehme Gegner und verteidigten mit Mann und Maus. Zumindest bis der nach der Saison scheidende SCO-Trainer einmal mehr ein glückliches Händchen bei den Wechseln bewies. In der 64. Minute brachte er Kerem Kavuk ins Spiel. „Ich habe ihm gesagt, mach endlich den Deckel drauf. Und dann macht er Deckel drauf.“ In der 80. Minute spritzte Kavuk in einen missglückten Rückpass der Gastgeber und schob den Ball ins Netz. „Das zeigt einfach wieder, wie sehr der Junge brennt“, so Buch.

Für Kavuk war es der neunte Treffer in der laufenden Saison. Mehr sollten nicht mehr hinzukommen, auch wenn sich ihm noch einmal die Chance dazu bot. Doch das spielte keine Rolle mehr. Der Ligaverbleib war gesichert, das Feiern konnte beginnen. Und auch hier gab der Cheftrainer eine klare Marschroute vor: „Jetzt hauen wir uns weg.“