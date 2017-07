Olching hadert mit Derby-Niederlage gegen Gilching

Casola schimpft über Fehlentscheidungen

SC Olching - Der SC Olching unterliegt höchst effektiven Gilchingern. Coach Dario Casola meckert über den Schiri.

Nach der 1:2 (0:1)-Niederlage des SC Olching gegen den TSV Gilching kann man von einem Fehlstart der Amperstädter sprechen. Der Anschlusstreffer von Nebojsa Tosic in der Nachspielzeit kam zu spät, um die dritte Pleite im vierten Saisonspiel zu verhindern. Für die Gilchinger hatten vor 380 Zuschauern der Ex-Oberweikertshofener und -Brucker Christian Rodenwald sowie Torjäger Ramon Adofo getroffen.

Doch von Fehlstart wollte im Olchinger Lager nach den insgesamt 98 Fußballminuten keiner sprechen. „Die Truppe und der Verein sind intakt, da kommt keine Hektik auf“, betonte Fußballchef Reinhold Miefanger, der an einen ähnlich bescheidenen Saisonstart vor einem Jahr erinnerte. „Der Mannschaft kann man auch den Willen nicht absprechen“, sagt Miefanger.

Weit weniger mild fiel das aus, was Olchings Trainer Dario Casola zum schwäbischen Unparteiischen Florian Wernz zu sagen hatte. Casola hatte nach dem Schlusspfiff bereits ein paar Mal durchgeatmet, eine Beruhigungsmaßnahme. Doch der dicke Hals hatte nur unwesentlich abgenommen. „Wir haben durch zwei Fehlentscheidungen verloren“, kritisierte der Coach den auch Bayernliga pfeifenden Unparteiischen.

Vor dem 0:1 habe es kein Foul seines Spielers gegeben, vor dem 0:2 habe er ein Foul an einem Olchinger übersehen. Während der Partie hatte das Casola dem recht gesprächsfreudigen Schiri so deutlich mitgeteilt, dass der sich zum Einschreiten veranlasst sah: „Ich mache hier meinen Job, kümmere Du Dich um Deine Mannschaft“, wies Wernz Casola energisch zurecht.

Dem kickenden Olchinger Personal wiederum hätte etwas mehr Fantasie bei Standardsituationen nicht geschadet. So wären die von Casola festgestellten 70 Prozent Ballbesitz möglicherweise effektiver umgesetzt worden. „Diese Situationen waren heute nicht unsere Stärke“, hatte auch Miefanger erkannt.

Hinzu kam, dass den Gilchingern eine solide Abwehrleistung ausreichte, um den Olchinger Angriffsbemühungen Herr zu werden. Dramatische Szenen spielten sich im Strafraum der Gäste aus dem Starnberger Landkreis nicht ab, obwohl Casola feststellte: „Wir haben uns für den Aufwand heute nicht belohnen dürfen.“ Spielerisch sei man den Gilchingern überlegen gewesen.

Deren Anzahl an Möglichkeiten war zwar ebenfalls überschaubar, doch sie warteten geduldiger auf Fehler des Gegners und nutzten diese durch zwei ihrer besten Spieler aus. Für Casola besteht dennoch kein Grund, etwas an der Einstellung seiner Truppe zu kritisieren: „Wir haben bei Türkspor gut reagiert.“ In Oberweikertshofen müsse man am Mittwoch daran anknüpfen. „Wenn wir einfach so weiterspielen, wird nicht viel passieren. Dann werden wir uns auch belohnen“, sagt Casola, der angesichts der fünf Olchinger Punktspielauftritte im Monat August keine Sorgen hat.

SC Olching – TSV Gilching-Argelsried 1:2 SC Olching: Held, Ecker, Bartl, Simon, Obermeier (63. Tosic), Kochan, Kopyciok, Niehaus, Dehmel, Ceker (63. Andreu), Kyari (74. Lutter) - Trainer: CasolaTSV Gilching-Argelsried: Ruml, Hölzl, Meißner (83. Lubenow), Wiedemann, König, Brand (75. Lindermayr), Ruml, Rodenwald, Schnöller (61. Gensheimer), Huber, Adofo - Trainer: KrebsSchiedsrichter: Wernz (Langerringen) - Zuschauer: 380Tore: 0:1 Rodenwald (27.), 0:2 Adofo (54.), 1:2 Tosic (95.)

