Olching schreibt Vereinsgeschichte

Held schwärmt von Atmosphäre in Nürnberg

SC Olching - Der ganz große Wurf ist Olchings Landesligisten in Nürnberg nicht gelungen. Dennoch hat die Nummer eins im Landkreisfußball als bayerischer Hallen-Vizemeister erneut Vereinsgeschichte geschrieben. Und das Clubkonto um insgesamt 1950 Euro aufgestockt.

„Es ist sensationell, was diese Mannschaft geleistet hat. Das haben wir nicht erwartet“, lobte Manager Reinhold Miefanger trotz der 0:3-Endspielniederlage gegen den ZV Thierstein sein Olchinger Team. Trainer Peter Held fügte hinzu: „Wir fühlen uns als emotionale Sieger und sind stolz auf das Erreichte.“ Vor 900 Zuschauern – darunter ein ganzer Bus voller Fans aus Olching – in der BBZ-Halle am Berliner Platz in Nürnberg beherrschte unter den acht Endrundenteilnehmern bei der 35. bayerischen Hallencup-Auflage ein Verein die Szene: die mit drei Hallenprofis aus Tschechien angetretenen OberfrankenMeister aus Thierstein. „Die spielen Futsal von einem anderen Stern“, stellte Held fest. Das Trio hatte bei diesem Modus ohne Bande und mit sprungreduziertem Ball unlängst noch im Europacup gespielt.

Schon in der Vorrunde trafen die Olchinger Landesligisten, die um 6 Uhr früh aus dem österreichischen Trainingslager mit dem Kleinbus nach Nürnberg aufgebrochen waren, auf den späteren Turniersieger. Schon da wurde gegen Thierstein 1:3 verloren. Nach einem 0:0 gegen die Gastgeber FC Bayern Kickers Nürnberg stand das Team von Peter Held beim letzten Vorrundenspiel schon vor dem Aus. Doch mit einem 3:2-Sieg über den unterfränkischen Bezirksligisten SV Euerbach/ Kützberg zog die Mannschaft als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein. Das vom Trainer gesetzte Minimalziel war damit schon erreicht. Und wurde nicht nur durch die Stimmung beim Halbfinale gegen den niederbayerischen Bezirksligisten FC Salzweg getoppt.

So eine Atmosphäre habe er noch nicht erlebt, so Held nach dem Halbfinale, bei dem die beiden lautstärksten Fanlager miteinander wetteiferten. Zunächst führte Olching 2:0, musste aber den Ausgleich hinnehmen und ins Sechs-Meter-Schießen, das man mit 5:3 gewann. Im Finale gegen Thierstein lag Olching bis kurz vor Schluss nur 0:1 hinten und brachte die Profis in Bedrängnis. Erst in den letzten beiden Minuten fielen die beiden restlichen Gegentore.

Die Vizemeisterschaft wurde immerhin mit 1000 Euro belohnt. Insgesamt haben die Landesligisten als Landkreis-, Zugspitz- und oberbayerischer Meister sowie Vize auf Bayern-Ebene in der knapp zwei Monate dauernden Hallensaison ohnehin große Kasse gemacht. 1950 Euro kamen aus dem Sponsor-Topf eines staatlichen Glücksspielunternehmens zusammen.

Text: Dieter Metzler

Quelle: fussball-vorort.de