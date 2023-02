Perfekte Test-Bilanz macht Mut für die Liga: Olching, Oberweikertshofen und Unterpfaffenhofen siegen

Testspiele kompakt

Der Liga-Start steht vor der Tür und die Landes- und Bezirksligisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck kommen immer besser in Form.

Landkreis – So langsam läuft’s bei den Landes- und Bezirksligisten aus dem Landkreis. Olching, Oberweikertshofen und Unterpfaffenhofen gewannen ihre Testspiele. Die größte Überraschung gelang dabei den Upfer Buam beim TSV Schwabmünchen.

SC Oberweikertshofen siegt bei Premiere im neuen Sportzentrum

SC Oberweikertshofen - SV Raisting 5:2 (3:2) – Gelungene Premiere auf dem neuen Sportplatz im Brucker Westen. Der SC Oberweikertshofen schaffte im vierten Anlauf seiner Testspiel-Vorbereitung auf den am 4. März beginnenden Rückrundenstart mit einem 5:2 über den Bezirksligisten SV Raisting den ersten Sieg. Allerdings benötigte die Elf von Weikertshofens Trainer Dominik Sammer eine längere Anlaufzeit, um gegen den im Mittelfeld der Bezirksliga angesiedelten Gast in die Spur zu finden.

Die erste halbe Stunde glich das Spiel mehr einem planlosen Gekicke. Folgerichtig gelang Raisting die 1:0-Führung. Erst nach dem Ausgleich durch Neuzugang Fabio Meikis und dem Führungstreffer durch Elias Eck kam der Landesligist in Schwung. Maxi Schuch erhöhte mit einem strammen Flachschuss auf 3:1. Doch Raisting erwies sich als hartnäckiger Gegner und konnte noch vor dem Seitenwechsel mit einem Kopfball auf 3:2 verkürzen. In den zweiten 45 Minuten nahm der Klassenhöhere mehr und mehr das Geschehen in die Hand. Den schönsten Treffer des Tages erzielte Eck mit einer Direktabnahme aus zwölf Metern nach einer Flanke von Valentin Hueber. Den Schlusspunkt setzte U19-Spieler Luka Velikic. Insgesamt lief der Ball in der zweiten Halbzeit besser in den Reihen der Weikertshofener, sodass der Sieg in der Höhe in Ordnung ging.

SC Olching gewinnt letztes Testspiel standesgemäß

SC Olching - SV Mammendorf 7:0 (3:0) – Standesgemäß hat der SC Olching sein letztes Testspiel gegen den zwei Klassen tiefer spielenden SV Mammendorf gewonnen Benedikt Wiegert (4.), Florian Obermeier (25.), Sebastian Heiß (37.), Gottfried Agbavon (60.), Kerem Kavuk (62. und 68.) sowie Filip Vnuk (69.) trafen für die Amperstädter auf dem Emmeringer Kunstrasenplatz. SCO-Trainer Martin Buch war mit dem Auftritt seiner Mannschaft – insbesondere im Vergleich zu vergangenem Wochenende im Großen und Ganzen zufrieden. „Wir haben uns gut bewegt und vielversprechende Ansätze gezeigt.“ Vor allem hätten seinen Spieler die Partie gegen den vermeintlich deutlich schwächeren Kreisligisten nicht auf die leichte Schulter genommen. „Abgesehen vielleicht von der letzten Viertelstunde“, so Buch. Doch da lag der SCO bereits mit 7:0 in Front.

+ Hier ärgert sich Olching Filip Vnuk (in Blau) über eine vergebene Chance. Später belohnte sich der Mittelfeldmann aber doch noch mit einem Treffer. © Peter Weber

Trotz der sieben Tore sieht Olchings Trainer noch Luft nach oben bei seiner Offensivabteilung. „Nach vorne muss noch mehr Zug rein“, sagt Buch. Gerade wenn es ab kommender Woche wieder gegen höherklassige Gegner geht. Derzeit steht auf Olchings Terminkalender am Samstag das Totopokal-Spiel gegen Landesligist Brunnthal und am Sonntag das Sparkassencup-Duell mit dem Bezirksligisten aus Günzlhofen. Allerdings möchten die Amperstädter zumindest eine der beiden Partien verlegen, um dieser Doppelbelastung eine Woche vor dem Wiederbeginn der Landesliga zu entgehen.

SC Unterpfaffenhofen gelingt Überraschung gegen Landesligisten

TSV Schwabmünchen - SC Unterpfaffenhofen 1:2 (1:1) – Weiter erfolgreich waren die Bezirksliga-Kicker des SC Unterpfaffenhofen bei ihrer Vorbereitung auf den Rückrundenstart. Nach dem 4:4 gegen Waldperlach und dem 5:0 über den TSV Gräfelfing kehrte die Elf von Trainer Franco Simon am Samstag beim Testspiel gegen den Landesligisten TSV Schwabmünchen mit einem 2:1-Erfolg nach Germering zurück. Man habe sich zwar durch ein frühes Gegentor überraschen lassen, berichtete Sportdirektor Jürgen Kapfer, aber sich relativ schnell gefangen und anschließend gegen den eine Klasse höher spielenden Gastgeber eine solide Leistung abgeliefert. „Positiv stimmt mich, dass die Burschen die Zweikämpfe angenommen haben und sich auch nicht nach dem frühen Tor aus dem Konzept haben bringen lassen.“

Die Abwehr wurde stabiler und ließ nichts mehr zu. Kevin Jurinek erkannte, dass der TSV-Keeper zu weit vor seinem Tor stand und bestrafte ihn mit einem 35-Meter-Schuss zum 1:1-Ausgleich. Das gab den Upfer Buam im zweiten Durchgang viel Selbstvertrauen. Die Simon-Elf erspielte sich eine Überlegenheit und belohnte sich in der 65. Minute mit dem 2:1-Siegtreffer durch Michael Krüger, nachdem Leon Heinzlmair und Jakob Zitzelsberger zuvor schon mit guten Aktionen am gegnerischen Torhüter gescheitert waren. (Thomas Benedikt, Dieter Metzler)