Olching vs. Gernlinden: Freistoß, Pfosten, Rücken, Tor – Duselsieg

Spiel der Woche in FFB

von Hans Kürzl schließen

Es war quasi ein Sieg mit Ansage. Als sich sein mitspielender Trainerassistent Thomas Schneider in der 64. Minute den Ball zum Freistoß zurecht legte, schien Alexander Englisch eine Vorahnung zu haben.

Olching/Gernlinden – „Das ist dein Ding“, brüllte der Coach von Olchings Landesliga-Reserve über den halben Platz. Sein Assistent erfüllte die Erwartungen und donnerte die Kugel zum 2:1-Sieg in die Maschen der Gäste vom TSV Gernlinden. Das Leder sprang allerdings nur auf Umwegen über den Pfosten an den Rücken von Torwart Michael Bauernfeind ins Netz. Schneider hatte zuvor bereits die bis dahin gegentorlose Saisonbilanz des TSV einkassiert. Die Gäste wiederum waren nach 48 Minuten durch Franz Altmann zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen.

Hinterher machte Englisch an der Freistoßszene auch „einen sehr glücklichen Sieg“ fest. Ein Unentschieden wäre selbst aus seiner Sicht gerechter gewesen, sagte Olchings Trainer mit Gernlindner Vergangenheit selbstkritisch: „Weil wir insgesamt ein schlechtes Spiel abgeliefert haben.“ In dieser Aussage dringt schon durch, dass der Anspruch bei den Amperstädtern für die zweite Mannschaft durchaus hoch hängt und in Richtung Aufstieg weist. In der Tat war nicht so offensichtlich, dass mit Doppel-Torschütze Schneider, Andreas Bartl und Christian Paula drei Spieler mit Landes- oder zumindest Bezirksliga-Erfahrung in den Reihen der Gastgeber standen.

Doch am Ende zählt nur das Ergebnis. „Wir werden noch den Bericht im Tagblatt lesen. Danach wird sich keiner mehr erinnern wie es gelaufen ist“, so Englisch. Dann wird auch die Schlussphase vergessen sein, in der Gernlinden mächtig auf den Ausgleich drängte und SC-Keeper Fabian Dechent zu zwei Prachtparaden zwang.

Michael Bauernfeind, Gernlindens Pechvogel und gleichzeitig Manager des TSV, wollte sich erst gar nicht äußern. Weniger deshalb, weil er sich aus der Erklärungsnot über die Niederlage oder so mancher Unsicherheit stehlen wollte, sondern: „Mich friert’s einfach.“ Nur kurz gefröstelt und gefrustet war sein Stellvertreter Patrick Seitz. Auch für ihn wäre ein Unentschieden „das einzig logische Ergebnis gewesen“. Schließlich entschied sich auch Seitz dafür, schnell einen Haken hinter das Nachbarschaftsduell zu machen. „Es ist erst der vierte Spieltag. Da ist noch Zeit genug, dass auch andere stolpern.“

Statistik zum Spiel

Olching Dechent, Ilic, Schöffberger, Sagerer, Heiduk, Ceker, Bartl, Schneider, Paula, Füll, Breitenberger; weiter eingesetzt: Alipour, Maier, Scharpf Gernlinden Bauernfeind, Sander, Heddrich, Jäger, Schwartz, Altmann, Luberstetter, Meindl, Heller, Sixt, Müller; weiter eingesetzt: D. Huber, T. Huber, Zabelaj Tore1:0 Schneider (37.) 1:1 Altmann (48.) 2:1 Schneider (64.) SchiedsrichterKührer (Aich) Gelbe Karten Luberstetter, Sixt Zuschauer22