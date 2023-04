Olching will in Siegesspur zurückkehren

Von: Thomas Benedikt

Abklatschen und Jubeln wollen die Männer des SC Olching wieder. Die ersten Saisonpleite soll beim Auswärtsspiel in Durach wieder wettgemacht werden. © Merkur

Die Siegesserie ist am vergangenen Wochenende gegen Weißenburg gerissen. Nun will der SC Olching wieder in die Spur - mit einem Sieg gegen den VfB Durach.

Olching – Nachdem der SC Olching den gesamten März über in der Landesliga ungeschlagen geblieben war, setzte es am vergangenen Wochenende pünktlich zum 1. April gegen den TSV Weißenburg die erste Liga-Niederlage des Jahres. Diese Scharte will die Mannschaft von Trainer Martin Buch am Samstag bereits wieder auswetzen. Keine einfache Aufgabe beim Tabellenachten VfB Durach (Anstoß 14 Uhr). Denn das Hinspiel verloren die Amperstädter nach einem verschlafenen Start mit 1:2. „Wir wissen um Durachs Qualitäten“, sagt Trainer Buch und schiebt gleich hinterher: „Aber auch um unsere eigenen.“ Auf die wolle man am Samstag setzen und so an die März-Erfolge anknüpfen.

Nach der Niederlage gegen Weißenburg war die Mannschaft erst einmal geknickt, berichtet Buch. „Aber das ist normal.“ Unter der Woche sei das Training dann aber so weit ok gewesen. „Das Engagement war auf jeden Fall da.“ Vor allem bei einem Spieler dürfte die Vorfreude auf die Durach-Partie besonders groß sein: Paul Niehaus steht nach siebenmonatiger Verletzungspause erstmals wieder im Kader der Olchinger. Am 9. September hatte er sich im Derby gegen Gilching schwer an der Schulter verletzt. Seitdem konnte der Antreiber und Taktgeber der Amperstädter das Geschehen nur von der Seitenlinie verfolgen.

Ob es für Paul Niehaus gegen Durach schon für einen Auftritt von Beginn an reicht, kann Trainer Martin Buch aber noch nicht sagen. „Da muss ich noch in mich gehen.“ Wieder im Olchinger Kader dabei ist auch Defensivspezialist Maximilian Herrmann, der zuletzt aus beruflichen Gründen fehlte. Nicht dabei sein wird dagegen der weiterhin angeschlagene Jan Sostmann.