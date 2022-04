Vielleicht ohne Cheftrainer: Olching will Revanche gegen Ehekirchen

Ob Martin Buch am Samstag an der Seitenline stehen kann, ist noch ungewiss. © Peter Weber

Der SC Olching hat mit großen Personalsorgen zu kämpfen, wenn am Samstag der FC Ehekirchen ins Amperstadion kommt.

Olching – „Diesmal haben wir das Heimspiel.“ Es ist schon eine kleine Kampfansage, die Olchings Trainer für das Heimspiel am Samstag (Anpfiff um 15 Uhr im Amperstadion) an die Adresse des Gegners FC Ehekirchen richtet. Das Team aus dem westlichen Oberbayern kann zwar nichts für einige zumindest umstrittene Entscheidungen aus dem Hinspiel. Doch Buch möchte sich für die knappe 1:2-Hinspiel-Niederlage revanchieren. „Auch wenn die Ehekirchner sehr kampfstark unbequem sind“, wie Buch den Gegner einschätzt.

Ob er selber am Spielfeld stehen wird und sein Team antreiben kann, steht allerdings in den Stern. Nach einem Unfall in der vorletzten Märzwoche, ist der Olchinger Coach in Behandlung und damit beschäftigt, auf die Signale seiner Bandscheibe zu hören. „Ich kann weder lange am Stück stehen oder sitzen“, beschreibt Buch seinen eigenen Gesundheitszustand. Bereits im Training hat ihn deshalb Co-Trainer Bernhard Dehmel vertreten, ein eher zurückhaltender Typ Trainer. Doch weil dessen aktive Zeit noch nicht allzu lange her ist, hat der frühere Mannschaftskapitän einen guten Draht zu dem Team. „Er arbeitet sehr gewissenhaft und engagiert“, ist sich Buch sicher, dass er gut vertreten wird.

Eine einfache Aufgabe wird das aber nicht. Denn alzu groß ist das zu betreuende Personal nicht – maximal 15 Spieler sind einsatzbereit. Nicht dabei sein werden Martin Held und Cedric Zeisberger. Beide hatten sich zuletzt trotz Knieproblemen zur Verfügung gestellt, um coronabedingte Ausfälle zu kompensieren zu können. „Nicht jammern“, sagt aber Buch. „Wer da ist, muss es richten.“ (Hans Kürzl)