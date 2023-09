Olchings Bilanz: Einen Punkt gewonnen, zwei verloren

Von: Thomas Benedikt

Ferenc Ambrus SC Olching © Merkur

Kurioser hätte das Spiel des SC Olching beim VfB Durach kaum sein können: Erst geriet die Elf früh in Rückstand, am Ende ärgerte sie sich übers Remis.

Olching – „Es wäre hilfreich, einmal nicht in Rückstand zu geraten“, hatte Olchings Trainer Andreas Zorn vor dem Auswärtsspiel beim VfB Durach gesagt. Nach der Partie musste er mit einer gehörigen Portion Sarkasmus feststellen: „Das haben wir ja mit Bravour hinbekommen.“ Gerade einmal zehn Minuten waren gespielt und die Amperstädter lagen schon 0:2 zurück. Dass sich die Olchinger am Ende über ein 3:3 (1:2)-Unentschieden ärgerten, spricht Bände über den weiteren Verlauf der Partie.

Aber von vorne. Die Gastgeber rissen vom Anpfiff weg das Spiel an sich. „Zu schlafmützig.“ So beschreibt Zorn den Auftritt seines Teams in den ersten Spielminuten. Die Tore von Tim Seefried (6.) und Georg Mürkl (11.) waren nur folgerichtig. Doch wenn die Olchinger in den vergangenen Wochen eine Sache bewiesen haben, dann, wie viel Moral in der jungen Truppe steckt. Für den ersten Hoffnungsschimmer sorgte Leon Heinzlmair, der in der 18. Minute einen Konter zum 1:2-Anschlusstreffer abschloss. Dabei blieb’s bis zur Pause.

„Danach war es eigentlich ein Spiel auf nur ein Tor“, beschrieb Zorn. Es sollte nicht lange dauern, bis sich das auch auf der Anzeigetafel widerspiegelte. Einen mustergültig über rechts vorgetragenen Angriff der Amperstädter münzte Top-Torjäger Ferenc Ambrus mit seinem siebten Saisontreffer zum 2:2 Ausgleich um (50.). „Wie aus dem Lehrbuch“, schwärmte Olchings Coach.

Und die Gäste hielten den Druck aufrecht. Angriff um Angriff rollte auf Durachs Kasten zu – bis es in der 83. Minute wieder klingelte. Kerem Kavuk hatte sich gut durchgesetzt – wenn auch laut Zorn mit der Tendenz Abseits – den Torwart umspielt und den Ball an den Innenpfosten gesetzt. Nach wildem Gestochere im Kampf um den Nachschuss signalisierte der Linienrichter, dass der Ball über der Linie war – 3:2.

Die Wende schien geschafft. „Danach hatten wir noch eine ganze Reihe von Gelegenheiten, das 4:2 zu machen“, sagte der SCO-Trainer. Stattdessen schlugen die lange harmlosen Duracher noch einmal durch Tobias Lask zum 3:3 zurück (94.) und hinterließen konsternierte Olchinger. Auf die Frage einen Punkt gewonnen oder zwei verloren, meinte Zorn nur: „Irgendwie beides.“