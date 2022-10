Olchings Trainer nach Punkteteilung sauer

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Der SC Olching (blaue Trikots) brachte aus Sicht von Trainer Martin Buch keine Ruhe ins Spiel. Foto: PEter weber © PEter weber

Olching – Es bleibt dabei. Der SC Olching tut sich schwer gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Wegen eines späten Gegentors kamen die Amperstädter gegen Schlusslicht TSV Hollenbach nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus.

Die Meinung von SCO-Trainer Martin Buch zu der Partie fiel deutlich aus: „Beschissen.“ Nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen der Art, wie sich seine Mannschaft auf dem Platz präsentierte. „Total unclever. Wir haben keine Ruhe ins Spiel bekommen und mit Hollenbach mitgeklopft“, sagt Buch. Genau das wollten die Olchinger eigentlich vermeiden.

Und so entwickelte sich eine hektische Partie, geprägt von Fehlern im Spielaufbau und Schlafmützigkeiten. Eine solche nutzten die Gastgeber in der 15. Minute zur Führung. Einen Freistoß nahe des Strafraumecks führte Florian Obermeier schnell aus, gab den Ball an Filip Vnuk weiter, der völlig unbehelligt von den pennenden Hollenbachern aufs Tor zulief und zum 1:0 verwandelte.

Wenige Chancen in der ersten Hälfte

Es war eine der wenigen Tor-Chancen im ersten Durchgang. Zwar kamen die Gäste aus Hollenbach auch einige Male vermeintlich gefährlich Richtung Kasten von SCO-Keeper Michael Loroff. Doch bis auf einen Lattentreffer verzogen sie um teils mehrere Meter.

In der zweiten Halbzeit häuften sich dann die Tor-Möglichkeiten – auf beiden Seiten. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff köpfte Dominik Dierich an die Latte. Eine Viertelstunde vor Schluss hatten die Gäste die Dreifach-Chance zum Ausgleich. Erst parierte Loroff, dann wehrte ein SCO-Verteidiger ab und den letzten Versuch binnen weniger Sekunden vergeigte der TSV selbst.

Distanzschuss landet am Pfosten

Der eingewechselte Benedikt Wiegert hätte wenig später für Olching den Sack zumachen können. Einmal scheiterte er freistehend an Hollenbach-Torwart Jozo Derek. Und kurz darauf hatte er Pech, als sein Distanzschuss von einem Innenpfosten an den anderen pralle, aber einfach nicht über die Torlinie wollte. Den Treffer machte schließlich Julian Nefzger für die Gäste (88.).

„Wir machen das Spiel nicht zu. Dann dürfen wir uns nicht beschweren, wenn es so läuft“, sagt SCO-Trainer Buch.