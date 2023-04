Personalprobleme: Wer hütet in Fürstenfeldbruck das Tor?

SCF-Keeper Marcel Kemmerer fällt für die Partie aus. © Peter weber

Den Schwung in der Abstiegsrunde der Kreisliga will der SC Fürstenfeldbruck mitnehmen. Doch vor der Partie gegen Bad Tölz plagen die Brucker Personalsorgen - auch im Tor.

Fürstenfeldbruck – „Wir müssen jedes Spiel wie ein Finale spielen“, sagte Victor Medeleanu, Coach des SC Fürstenfeldbruck, vor dem Heimspiel am Ostermontag, 14 Uhr, gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz. Nach der desaströsen Hinrunde mit nur zwei Siegen in 14 Spielen sind die Kreisstädter durchaus erfolgreich in die Abstiegsrunde gestartet. Nach dem 5:2-Erfolg gegen Wessling musste sich der SCF am vergangenen Wochenende allerdings mit einem 3:3-Remis gegen die TuS Holzkirchen II begnügen. Auch die Kurstädter sind mit vier Zählern ins Fußballjahr 2023 gestartet. Dem 1:1 gegen Altenstadt ließ die Mannschaft von Trainer Sebastian Wagner ein 2:0 gegen Pöcking folgen.

Die Vorgeschichte der beiden Rivalen klingt ähnlich. Wie die Brucker in ihrer Kreisliga 3 landeten die Rot-Weißen in ihrer Kreisliga 1 abgeschlagen auf dem vorletzten Platz und starteten mit einem Zähler in die Abstiegsrunde. Der Sieger der Partie kann sich zunächst mal etwas der größten Abstiegssorgen entledigen. SCF-Coach Victor Medeleanu plagen jedoch einige personelle Sorgen. Neben Kapitän Tamas Madar (Zerrung) fehlen mit Tormann Marcel Kemmerer, Spielmacher Ferenc Ambrus und Torjäger Miralem Brkic drei wichtige Spieler. Brkic erzielte in den ersten beiden Spielen zwei Treffer, Ambrus sogar drei.

Wer Kemmerer zwischen den Pfosten vertreten wird, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Medeleanu muss zwischen Ersatzmann Tchinti Kolani und Valentin Civet wählen. Den 24-Jährigen beförderte Medeleanu aus der C-Klassen-Reserve ins Kreisliga-Team.