Pöcking kontert Velics Traumtor in letzter Sekunde

Aich verpasst Dreier

von Dirk Schiffner schließen

Was für ein Spiel. Zwei Minuten vor Schluss hatte Adnan Velic am Donnerstagabend beim Heimspiel-Nachholer gegen Pöcking noch einen 20-Meter-Freistoß unhaltbar in die Maschen gedroschen. Doch mit der letzten Aktion des Spiel schlugen die Gäste zurück.

Am Ende stand ein 2:2 (1:0). Trotzdem: Aich bleibt daheim weiter ungeschlagen (jetzt drei Siege, drei Unentschieden) und setzt den Aufwärtstrend fort.

In der ersten Spielhälfte hatten die Gäste aus dem Nachbarlandkreis mehr vom Spiel, doch den Treffer erzielten die Hausherren. Aus 14 Metern zimmerte der aufgerückte Christoph Thiel den Ball ins Pöckinger Tor (30.). Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Matthias Bartl (Wielenbach) verflachte die Partie etwas. Hoch her ging es dann erst in wieder in der Schlussphase. Zehn Minuten vor dem Ende glich der kurz zuvor eingewechselte Mats Dierks für Pöcking aus. In der 88. Minute dann das Tor-des-Monats-verdächtige Führungstor durch Velic. Doch in der letzten Sekunde zerstörte Pöckings Torjäger Markus Schulz, der schon mal Kandidat bei Stefan Raab war, alle Hoffnungen auf einen Aicher Sieg.

