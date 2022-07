Pokal-Kracher gegen den BVB: Fans aller Lager feuern Löwen im DFB-Pokal an

Die Fans des TSV 1860 München sind wieder zurück im Grünwalder Stadion. © Sven Leifer

Der Pokal-Kracher zwischen dem TSV 1860 München und Borussia Dortmund steht an. Dabei hoffen viele Fußball-Fans auf die Überraschung des Außenseiters.

Egenhofen – Dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, diese Fußball-Weisheit ist so alt wie der Wettbewerb selbst. Als Kleiner den etwas Größeren zum Stolpern zu bringen, darauf hoffen auch die Münchner Löwen als Drittligist am Freitag (20.45 Uhr) gegen Vizemeister Borussia Dortmund. Für den Außenseiter bringt das Sympathien aus unvermuteten Fanlagern. Doch ein Fußballbegeisterter muss sich an diesem Tag emotional zweiteilen: Christian Schöpf ist leidenschaftlicher Fan von 1860 und dem BVB.

32 Begegnungen gibt es in der ersten Runde der Hauptrunde. Und als BVB-Legende Kevin Großkreutz den TSV 1860 aus dem Lostopf holt, gibt es immer noch 14 andere Möglichkeiten. Es hätten die Bayern sein können, Augsburg, Frankfurt oder auch Fürth. Doch schon im Vorfeld der Auslosung hatte Schöpf, im Landkreis dem SC Oberweikertshofen besonders verbunden, so eine Ahnung: „1860 gegen Dortmund, das darf in der ersten Runde nicht sein.“ Doch genau das passierte. „Ich hab erst einmal ein paar Minuten gebraucht, um das zu registrieren.“

Losfee Großkreutz wird das noch einmal zu hören bekommen, von Schöpf persönlich im Oktober. Denn mindestens einmal im Jahr reist der 58-Jährige frühere Schiedsrichter in den Fußball-Westen. Bei der Gelegenheit wird BVB-Mitglied Schöpf, hierzulande im 1860-Fanclub aus Egenburg dabei, auch im Lokal von Großkreutz aufschlagen. „Und ihm erklären, wie es mich am Pokaltag zerrissen hat.“ Trotzdem versucht Schöpf diplomatisch zu bleiben: „Ich werde mich mit dem Sieger freuen und mit dem Verlierer weinen.“

Auf welche Seite sein Sympathiependel letztendlich ausschlagen wird, verrät Schöpf nicht. Er habe mit beiden Klubs emotionale Momente erlebt. Mit den Löwen das Relegationswunder von 1977, als sie ein 0:4 gegen Bielefeld aufholten. Bei den Dortmundern war’s 2013 trotz der Niederlage gegen die Bayern das Champions-League-Finale in Wembley. „1860 und BVB, mehr Leidenschaft geht einfach nicht“, sagt Schöpf.

Das mit der Leidenschaft unterschreibt Jean-Marie Leone unbesehen, allerdings nur für 1860. Dort hat er sich sogar einmal als Ehrenrat engagiert. Seit Beginn der 1990er-Jahre fiebert der Puchheimer Stadtrat mit den Löwen.

Zwei Spieler, die zudem ihre Karriere im Landkreis begannen, zählen zu seinen Helden. Vor 30 Jahren war das Thomas Miller, der beim SC Fürstenfeldbruck startete. Heute setzt Leone auf Marco Hiller, der seine ersten Bälle bei Grün-Weiß Gröbenzell abwehrte. Der könne am Freitag mit zum Helden werden, vermutet Leone, der sich aber auch so riesig auf das Spiel freut: „Flutlicht, Stadion ausverkauft, heiße Sache.“

Vorfreude darauf gibt es sogar bei einem Bayernfan. Hans Friedl, zweiter Bürgermeister in Alling und Landtagsabgeordneter, hält es mit dem Rekordmeister seit Mittte der 1960er-Jahre. Da waren die Bayern in München noch die kleinere Nummer. „Als wir in der Pause oder nach der Schule Fussball spielten, war ich der einzige mit Bayerntrikot. Das hat mich abgehärtet“, erzählt Friedl aus jener Zeit.

Doch am Freitag ist die Lokalrivalität vergessen. „Die Löwen sind zwar Außenseiter, aber ich hoffe auf ein kleines Wunder und drücke ihnen die Daumen.“ Auch dafür, dass es mit dem Aufstieg endlich klappt.

Wie sich das anfühlt, als Favorit von den Löwen rausgekegelt zu werden, weiß Holger Rabe aus der vorigen Saison. Als Saxophonist sorgt er mit für den guten Ton bei der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck. Dagegen haben „seine“ Schalker – damals als ambitionierter Zweitligist – von 1860 sportlich den Marsch geblasen bekommen. Geärgert hat ihn das 0:1. „Aber 1860 ist ein sympathischer Verein. Denen kann man das gönnen.“ Deswegen drücke er dem Außenseiter die Daumen, einer der beiden Söhne tut das am Freitag für den BVB. Der andere ist wie der Vater Schalkefan – und leidensfähig wie die Löwen. Nur so emotional zerreißen wie Schöpf müssen sie sich nicht. (Hans Kürzl)