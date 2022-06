B-Klassist SV Puch sucht einen neuen Trainer

Von: Peter Loder

Teilen

Puchs Präsident Uli Eichhorn startet den Neuaufbau. © Tagblatt

Beim SV Puch hat der Fußballtrainer seinen Abschied verkündet. Nach einer durchwachsenen Saison in der B-Klasse, dem in der Vorrunde noch greifbaren, dann aber verspielten Aufstieg kehrt Mehmet Acigöz zu seinem Ex-Verein TSV West zurück.

Puch - Den Wechsel bestätigte West-Abteilungsleiter Andreas May: „Er hat unterschrieben.“ Mit Acigöz verlassen laut SVP-Präsident Uli Eichhorn einige weitere Spieler den Verein. „Der Tross zieht weiter“, kommentiert er die Abgänge.

Mit seinem neuen Fußball-Abteilungsleiter Gerhard Bauer beginnt er den Neuaufbau. Trotz des personellen Engpasses sieht Eichhorn den kleinen Dorfverein, der sich am Rande der Großen Kreisstadt einer übermächtigen Konkurrenz erwehren muss, auf einem guten Weg. „Wir haben ein 40-prozentiges Mitgliederplus im Jugendbereich.“ Doch es bedarf eines langen Atems, um die Talsohle zu verlassen. „Den haben wir“, sagt der Präsident kämpferisch. Er hofft, dass sich ehrgeizige Spieler aus anderen Landkreisvereinen anschließen, deren Reserve-Teams vor der Auflösung stehen. Wer auch immer neuer Coach wird, eines steht für Eichhorn fest: „Wir wollen keinen Spielertrainer mehr, sondern einen, der von außen das Geschehen auf dem Platz leitet.“

Um den Verein wieder näher an den Ort und ins Blickfeld der breiten Öffentlichkeit zu rücken, werden auch fern des Fußballs neue Wege beschritten. So soll im Juli die gerade in der Fertigstellung befindliche, professionell gebaute Boule-Anlage ihrer Bestimmung übergeben werden. 5000 Euro hat sich der SV Puch das Projekt kosten lassen, Eigenleistung und Sponsorenhilfe nicht mit eingerechnet. „Stockschützen-Bahnen gibt es überall, wir aber haben eine den internationalen Maßstäben entsprechende Boule-Anlage.“ Die Gründung einer eigenen Abteilung wird nicht ausgeschlossen. Zunächst gibt es aber erst mal Schnupperstunden. (Peter Loder)