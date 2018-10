Puchheims Riedel schlägt SCUG-Reserve per Traumtor

Einsatz war auf dem Feld gefragt zwischen Puchheim (in Rot-schwarz) und dem SCU.

Heimteam verschießt Elfmeter

Selbst der gegnerische Trainer bezeugte seinen Respekt: „Das war ein großartiger Treffer“, urteilte Uli Kaiser vom SC Unterpfaffenhofen über das für den FC Puchheim siegbringende 1:0 von Lennard Riedel. Wäre dessen Schuss in der 88. Minute durch irgendeine Kamera festgehalten worden, er wäre ein aussichtsreicher Kandidat zumindest für die Auswahl zum Tor des Monats geworden. Zwischen Ball und Torwinkel hätte kein Stück Zeitungspapier mehr gepasst, so dass der SCU-Keeper nicht den Hauch einer Abwehrchance besaß.

Germering/Puchheim – Dass die vor der Partie als Außenseiter ausgemachten Gäste mit drei Punkten abziehen konnten, hatten sie auch Unterpfaffenhofens Florian Weber zu verdanken. Für den wiederum war es besser, dass sich tatsächlich keine Kamera im Waldstadion befunden hatte. Es hatte auch niemand ein Smartphone gezückt, als er in der 37. Minute zum Elfmeterpunkt schritt. Mit dem emotionslos in die Mitte gekickten Schlenzer hatte Puchheims Aushilfskeeper Michael Beck, eigentlich ein Feldspieler, keinerlei Mühe. Trotzdem durfte er sich von seinem Trainer Michael Liebl ein Kompliment abholen: „Man muss als Torwart erst einmal an der richtigen Stelle stehen.“

Dessen Defensivabteilung hatte sich freilich in der gesamten Partie recht erfolgreich bemüht, dass keine allzu gefährliche Situationen für den als Torwart nur angelernten Beck entstanden. „Das war ein Sieg der Leidenschaft“, zeigte sich Coach Liebl begeistert. Denn er konnte ebenso feststellen, dass seine Schützlinge sich äußerst diszipliniert an die taktischen Vorgaben gehalten hatten.

Wenig amüsiert reagierte Liebls Kollege Kaiser, dessen Stimmung sich dem lästigen Dauerregen angepasst hatte. Dass die Gastgeber den vermeintlichen Vorteil eines ungeübten gegnerischen Keepers nicht genutzt hatten, umschrieb der SCU-Trainer so: „Unsere Stürmer hatten heute nicht die notwendige Leistungsbereitschaft.“ Dabei zog Kaiser den Elfmeter, den er als schwach geschossen bezeichnete, durchaus in die Bewertung über seine Offensivabteilung ein. Ein Remis wäre aber das gerechtere Ergebnis gewesen.

In der Tat hatten die Unterpfaffenhofener die leichte Überlegenheit der Puchheimer im ersten Durchgang mit mehr Ballbesitz nach dem Seitenwechsel beantwortet. Doch übermäßig bedroht wurde das Puchheimer Tor trotz allen Eifers der Gastgeber nicht.

Die mussten am Wochenende daher gewissermaßen eine zweite Niederlage einstecken. Denn wegen eines in einem vorausgegangenen Spiels zu Unrecht eingesetzten Spielers wurden dem SCU drei Punkte abgezogen. Den Puchheimern war’s egal. Sie feierten ihre Helden Beck und Riedel nach dem Schlusspfiff lautstark in der Kabine.

Unterpfaffenhofen II:

Lehenmeier, Berg, Lindinger, Yue, Kingi, Greiner, Ettrich, Weber, Langer, Widemann, Kapfer (weiter eingesetzt: Ayoub, Obiesie, Rottenfußer) Puchheim: Beck, Ebong, Happach, Gattinger, Baumbauer, Riedel, Wali, Mohr, Lutz, De Gregorio, Steinbeißer (weiter eingesetzt: Grimm, Kufner) Schiedsrichter: Adrian Beimes (FC Eichenau) Tor: 0:1 Riedel (88.) Gelbe Karten: Lindinger, Obiesie