SV Puch: Aufstieg löst Spieler-Boom aus – neue Teams bei den Männern, Frauen und in der Jugend

Von: Peter Loder

Technisch anspruchsvoll: Der SV Puch (in Rot) war in C- und B-Klasse Spitze. © Peter Loder

„Wir steigen auf – hundertprozentig.“ Als Marco Errichetti mit dieser Ansage vor einem Jahr sein Traineramt beim SV Puch angetreten hatte, war schon unüberhörbar, dass der 31-Jährige Großes vorhat mit dem kleinen Brucker Stadtteil-Verein.

Puch – Prompt wurden die tiefsten Niederungen der Buchstaben-Ligen verlassen. Nicht absehbar war dagegen, dass die erkämpfte C-Klassen-Meisterschaft einen regelrechten Boom ausgelöst hat.

Mit der Folge, dass nach bislang 15 Neuzugängen 65 Spieler auf der Aktiva-Liste des Vereins stehen und eine dritte Mannschaft angemeldet wurde. Nur wenige Vereine im gesamten Zugspitz-Kreis sind ähnlich gut aufgestellt.

Um den Andrang der aus dem ganzen Landkreis kommenden Spieler zu bewältigen, hat Vereinspräsident Uli Eichhorn mit dem schon beim FC Emmering und SC Fürstenfeldbruck aktiven Thomas Giampieri einen Insider zum Abteilungsleiter und Co-Trainer gemacht. Mihai Necula kümmert sich derweil um die als „Musketiere“ bezeichneten C-Klassen-Kicker. Der Trainerstab soll im Herbst weiter aufgestockt werden.

Großer Andrang gleich beim Trainingsauftakt: Fast 30 der insgesamt 65 Aktiven haben sich um die Aufnahme in den B-Klassen-Kader von Coach Marco Errichetti (hinten 6.v.r.) beworben. Damit alle zu Einsatzzeiten kommen, hat Vereins-Chef Uli Eichhorn zwei weitere Mannschaften in der C-Klasse angemeldet. © Peter Loder

Für die Übungsleiter im Nachwuchsbereich kündigt Eichhorn an: „Alle werden im September einen Verbandslehrgang machen und die offizielle Trainerlizenz erwerben.“ Denn auch im Juniorenbereich verzeichnet der SV Puch einen stetigen Aufwärtstrend. 105 Jugendliche sind mittlerweile in den fünf Altersgruppen bis zur C-Jugend (U15) vertreten. Nur die beiden älteren A- und B-Jahrgänge können noch nicht besetzt werden.

Doch damit nicht genug: Im Sog des Booms wurde auch der in Puch vor einigen Jahren schon etablierte, dann aber etwas eingeschlafene Frauenfußball neu belebt. Zehn Mädels standen bei der ersten Übungseinheit auf dem Platz und wagen nun das Comeback. Eigentlich sollte erst fleißig trainiert und dann im Frühjahr außer Konkurrenz in die Punktspielrunde eingestiegen werden. Doch eine mit dem ASV Biburg kurzfristig vereinbarte Kooperation macht die sofortige Präsenz in der vom Verband organisierten Freizeitliga möglich. Trainiert wird unter der Regie der bislang in Biburg aktiven Leni Schmidt, Teammanagerin ist die vom FC Aich gekommene Rebecca Fellenberg.

Ein paar Jahre war Stillstand, nun ist der Frauenfußball in Puch neu belebt. Trainiert wird das bislang zehnköpfige Team von Leni Schmidt (r.). © Peter Loder

Bei jetzt insgesamt elf Mannschaften wird’s eng auf den zwei Plätzen. Die Trainingszeiten und Anstoßtermine bei Punktspielzeiten müssen genau getaktet sein. Nachdem es Flutlicht bislang nur auf dem Nebenplatz gibt, ist der Bau einer modernen LED-Anlage auf dem Hauptspielfeld das kurzfristig angestrebte Ziel. Ermöglicht werden soll es durch Spenden und Sponsoren. Eichhorn strebt ferner eine Erweiterung des in Besitz der Stadt Fürstenfeldbruck stehenden Areals an – die benachbarten Landwirtschaftsflächen gehören dem Freistaat.

Die Expansion sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Denn Errichetti hat die nächsten Erfolgsjahre bereits geplant: „Die Kreisliga ist mein Ziel.“ Für die neue Saison hat der Ex-Unterhachinger nicht nur die Doppel-Meisterschaft der beiden in verschiedenen Gruppen tätigen C-Klassen-Teams angekündigt. Der Trainer prophezeit auch den Durchmarsch seiner ersten Garde in die A-Klasse: „Wir steigen auf – hundertprozentig.“

Die Serie

Die Saison ist zu Ende. Zeit also, um auf die Gewinner und Verlierer der abgelaufenen Spielzeit zurückzublicken. Das Tagblatt stellt die Auf- und Absteiger in loser Reihenfolge vor.