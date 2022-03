FC Puchheim: Punkteteilung im Derby gegen Überacker

Fridos Tomangbe traf für die Rot-Weißen. © FuPa

Das erste Spiel nach der Winterpause war für die Bezirksligisten aus Puchheim und Überacker ein Derby. In dem Nachholspiel konnte die Elf von FCP-Coach Sascha Widemann dem Tabellenführer aus Überacker mit einem 4:4 einen Punkt abknüpfen.

Puchheim/Überacker – In einem Spiel ohne wirklichen Derbycharakter war die Elf von RW-Trainer Andreas Fasching bereits auf 4:1 davongezogen. Doch die Gastgeber konnten den drei Tore-Rückstand bis zur 80. Minute noch wettmachen. „Überacker war in der ersten Halbzeit klar stärker“, musste Widemann neidlos anerkennen. „Wir haben durch gravierende Fehler die Gegentore kassiert.“ Aber in den zweiten 45 Minuten habe seine Mannschaft, die sich nie aufgegeben habe, über den Kampf ins Spiel gefunden und sich die Punkteteilung verdient.

Die Aussagen Widemanns deckten sich insoweit mit der Einschätzung von Fasching. „Im ersten Durchgang haben wir klar dominiert. Auch nach dem 1:1 waren wir tonangebend, was sich in der Trefferausbeute bestätigte. Wir hatten auch Chancen zum fünften Treffer. In der zweiten Halbzeit gelang Puchheim durch drei Eckstöße der Ausgleich.“

Aus dem Spiel hatte Puchheim keine wirkliche Torchance herausgespielt, beobachtete Fasching. „Wir haben es versäumt, den fünften Treffer zu erzielen, der auch in den zweiten 45 Minuten möglich gewesen wäre.“ Die Treffer für Puchheim erzielten Alina Serter, Stefanie Fiedler, Lena Greiner und Florentine Mazreku. Für RW trafen Fridos Tomangbe, Clara Vollrath (2) und Nicola Mößmer. (Dieter Metzler)