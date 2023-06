Qemajl Beqiri kehrt zum TSV Fürstenfeldbruck West zurück: „Hier kann man was aufbauen“

Von: Dieter Metzler

Glücklich über den neuen Trainer Qemajl Beqiri (r.) ist West-Präsident Andreas May. © Dieter Metzler

Zuletzt war Qemajl Beqiri Spielertrainer beim Bezirksligisten VSST Günzlhofen. Jetzt will er drei Spielklassen tiefer sein Glück versuchen.

Fürstenfeldbruck – Ein Transfercoup ist dem TSV Fürstenfeldbruck West geglückt. Qemajl Beqiri, zuletzt Spielertrainer bei Bezirksliga-Absteiger VSST Günzlhofen, wird zur neuen Saison den Brucker A-Klassisten übernehmen – ebenfalls als Spielertrainer. Der TSV West hatte mit etwas Glück und dank des neuen Spielmodus gerade so den Klassenerhalt geschafft. Für Beqiri war das die Bedingung, dass er wieder zu den Bruckern zurückkehrt.

„Ursprünglich wollte ich eine Pause einlegen“, sagt der 38-Jährige, der in der Saison 2014/15 und 2015/16 den TSV West in die Kreisliga geführt hatte. Deshalb habe er auch einige höherklassige Angebote ausgeschlagen. „Ich will mich zukünftig mehr um meine Familie kümmern“, so Beqiri. „Vor allem möchte ich mehr meinen Sohn betreuen, der in der U12 beim FC Augsburg spielt. Das nimmt viel Zeit in Anspruch.“

Heimspiele am familienfreundlichen Freitagabend

Das haben die Brucker in ihren Planungen für die kommende Saison berücksichtigt. Sie werden künftig ihre Heimspiel am Freitagabend um 20 Uhr austragen. „Das kommt auch den Spielern zugute, die ein fußballfreies Wochenende genießen können“, sagt Vereinspräsident Andreas May.

Die Rückkehr von Beqiri hat West-Urgestein Muzzi Gür eingefädelt. Der 37-jährige Goalgetter hat den Kontakt zu Beqiri nie abreißen lassen und seit der vergangenen Winterpause massiv um ihn geworben. Vergangene Woche war Gür dann erfolgreich. Beqiri, der in der Vergangenheit schon höherklassig gespielt hat – unter anderem beim SC Fürstenfeldbruck, SC Oberweikertshofen und FC Pipinsried – freut sich auf seine neue Aufgabe: „Hier kann man was aufbauen.“

Beqiri-Verpflichtung gibt den Westlern Auftrieb

Mit Antonio Ferlisi kehrt ein weiterer ehemaliger Westler vom VSST zurück zu seinem Heimatverein. Die Brucker werden in die neue Saison mit nur einer Mannschaft starten. Am Kader basteln Präsident May und Gür als neuer Fußball-Abteilungsleiter noch. „Ich freue mich, mit Muzzi wieder zusammen spielen zu können“, sagt Beqiri. In den nächsten zwei Jahren will man den Verein in die Kreisklasse bringen.

„Als Qemajl uns seine Zusage gab, fiel uns allen ein Stein vom Herzen“, sagt May. „Wir freuen uns alle riesig, dass er wieder zu uns gestoßen ist.“ Er verspreche sich sogar davon, dass vielleicht einige Spieler, die noch einen Wechsel überlegen, jetzt ihre Entscheidung nochmals überdenken. Dann könne das Projekt Kreisklasse bei den Bruckern richtig angegangen werden. (Dieter Metzler)