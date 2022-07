Nachruf für Rainer Scholz: Einer der ersten Profi-Fußballer aus dem Landkreis FFB

Von: Peter Loder

Teilen

Rainer Scholz starb mit 67 Jahren. © Peter Loder

Er war in den 1970er-Jahren neben dem von Tasmania Berlin verpflichteten Wolfgang Moos der erste Brucker Fußballer, der einen Profivertrag unterschrieben hatte.

Grunertshofen/Lohr – Jetzt ist der am 3. September 1954 in Grunertshofen geborene Rainer Scholz im Alter von 67 Jahren verstorben. Seine sportliche Glanzzeit hatte er in der 1. und 2. Bundesliga bei Hannover 96 und Waldhof Mannheim. Als Trainer stand Scholz in Diensten des SV Darmstadt.

Rainer Scholz gehörte zur Bayernliga-Mannschaft des SC Fürstenfeldbruck, die damals im Stadion an der Pucher Straße in der damals dritthöchsten deutschen Spielklasse für Furore sorgte. 1977 wechselte er als Profi zum Zweitligisten Kickers Würzburg, wo er am 12. August seinen ersten Einsatz hatte. Nachdem der 31 Partien bestritten hatte, wechselte er zu Hannover 96. Dort wurde er zum Stammspieler, bestritt insgesamt 168 Partien, doch der Aufstieg in die 1. Bundesliga blieb Scholz erst mal verwehrt.

Der gelang beim nächsten Karriereschritt, als Mannheims Trainer Klaus Schlappner für den frischgebackenen Erstligisten einen Manndecker suchte und ihn mit dem inzwischen 28-jährigen Scholz fand. Die Abwehr war in den ersten drei Jahren nach dem Aufstieg Mannheims Vorzeigestück. Als Schlappner 1987 abgelöst wurde, war auch Scholz‘ Zeit in Mannheim vorbei. Er folgte seinem Trainer zum Zweitligisten SV Darmstadt.

Unvergessen das Relegationsspiel im Oktober 1987, als Schlappner und Scholz auf ihren Mannheimer Ex-Verein trafen. Im Elferschießen, bei dem der Ex-Brucker zwar traf, drei seiner Darmstädter Kollegen aber nicht, zeichnete sich „Schlappis“ Abschied schon ab. Auch sein Nachfolger, der Ex-Bayern-Kapitän Werner Olk, hatte keine lange Zukunft in Darmstadt. Abgelöst wurde er am 18. November 1988 von Rainer Scholz, der damit seinen ersten Trainerjob bekam.

Seine aktive Spielerkarriere beendete er 1991 nach einer Verletzung. Ein Jahr später übernahm Scholz ein zweites Mal das Traineramt beim im Abstiegskampf befindlichen SV Darmstadt. Die Klasse wurde zwar gehalten, doch in der nächsten Saison kam nach nur einem Sieg aus den ersten zwölf Spielen auch für ihn das vorzeitige Aus. Danach trainierte er noch im Amateurbereich den SV Neckargerach, SV Mörlenbach, VfR Bürstadt, VfL Herzlake, BV Cloppenburg, VfB Laim, TSV Partenstein und SV Weibersbrunn. 2016 beendete Scholz seine Trainerkarriere. Letzte Station war der ASV Hofstetten.

Noch einmal ein Wiedersehen mit seinen ehemaligen Brucker Kollegen gab es vor drei Jahren bei der inoffiziellen und privat organisierten 100-Jahr-Feier des SC Fürstenfeldbruck am Pucher Meer. Ein paar Monate später hatte Scholz einen Herzstillstand und war seitdem in ärztlicher Behandlung. Nun verstarb er an seinem Wohnort in Lohr am Main, wo er am 22. Juli auch seine letzte Ruhestätte findet. (Peter Loder)