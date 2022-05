Ex-Brucker träumt noch von der Profi-Karriere

Zum Pokalhelden avancierte der Ex-Brucker Felix Thiel für Illertissen. © HMB Media

Torwart Felix Thiel sucht einen neuen Verein.

Den Traum vom Profifußballer hat der inzwischen 27-jährige Torhüter Felix Thiel längst noch nicht aufgegeben. Und wenn man die regelmäßig positiven Nachrichten vom Torhüter des Regionalisten FV Illertissen verfolgt, dann ist sein Wunsch nach mehr durchaus nachvollziehbar. So avancierte der 1,95 Meter große Schlussmann der Regionalliga-Elf vor wenigen Tagen zum Matchwinner, als er im bayerischen Pokalfinale gegen den TSV Aubstadt beim entscheidenden Elfmeterschießen (5:4) zwei Strafstöße abwehrte und einen selbst vom Punkt verwandelte. Zu Recht wählten die Fans Thiel zum „Man of the Match“.

Die gleiche Ehre widerfuhr dem gebürtigen Brucker bereits im Jahr zuvor, als er mit Illertissen im gleichen Wettbewerb das Finale gegen Türkgücü München (7:8) verlor. Trotzdem sagt der mit seiner jungen Familie in Grafrath wohnende Keeper: „Solche Finalspiele gewinnt kein Einzelner, sondern immer die Mannschaft gemeinsam.“ Fakt ist aber, dass Thiel seit Jahren zu den besten Keepern in der Bayern- und Regionalliga zählt.

Zum Ende der Saison endet Thiels Vertrag in Illertissen. Der Verein würde liebend gern mit seinem Keeper verlängern. Aber Thiel, der bei BMW in München arbeitet, sind viermal in der Woche 200 Kilometer zum und vom Training zu stressig. Damit nicht genug: „Dazu kommen dann noch die Spiele.“

Thiel, dessen Fußballkarriere 2000 beim SC Fürstenfeldbruck begann und ihn über die Landesliga-Elf des SCF, zum Bayernligisten TSV Schwabmünchen, zum Regionalligisten FC Memmingen und schließlich nach Illertissen führte, sucht eine neue Herausforderung. Derzeit laufen Verhandlungen mit mehreren Vereinen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. „Ich bin im Falle eines Profivertrags bereit, meinen Beruf an den Nagel zu hängen“, sagt er. „Aber es muss mir und meiner Familie zusagen.“

Auf die Frage, ob er denn nicht schon etwas zu alt sei, um jetzt noch Profi zu werden, erwiderte der ehrgeizige Keeper: „Torhüter können länger spielen als Feldspieler und haben nach einigen Jahren erst auch eine gewisse Erfahrung gesammelt, die einen guten Keeper auszeichnen.“ Und nur wenn man kein Risiko scheut, komme man im Leben weiter, meint Thiel, der auch nicht abgeneigt wäre, ins Ausland zu wechseln, wenn alles passt. Dabei spricht er sich aber immer mit seiner Frau Sandra ab. Für ihre Unterstützung ist der Keeper unendlich dankbar. Sie habe ihm stets denn Rücken frei gehalten und ohne sie wäre auch seine bisherige Karriere nicht möglich gewesen. (Dieter Metzler)